11 мая 2025
10 мая 2025

В Кургане празднуют международный день медсестер. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздник отмечается ежегодно 12 мая
Праздник отмечается ежегодно 12 мая Фото:

В Центре Илизарова в Кургане поздравили медицинских сестер с профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры, который отмечается ежегодно 12 мая. В учреждении трудится около 400 специалистов среднего медицинского звена, которые не только выполняют важнейшие функции по уходу за пациентами, но и активно участвуют в научно-образовательной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ ТО им. Илизарова. 

«Медицинские сестры НМИЦ ТО имени академика Г. А. Илизарова стали одними из первых в регионе, кто вышел за рамки своих обычных обязанностей и начал активно участвовать в научно-образовательной деятельности, делиться уникальным опытом ухода за пациентами травматолого-ортопедического профиля, выступать с докладами на научно-практических форумах», — рассказали в Центре Илизарова. На базе медучреждения неоднократно проходили медсестринские конференции, где специалисты делились знаниями и опытом с коллегами со всей страны.

Следующее значимое событие для медицинских сестер пройдет в Кургане 15-16 мая — это Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективные практики организации сестринской деятельности». На конференции будет представлен практический опыт внедрения современных моделей организации сестринского дела, в том числе в системе внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Спикеры из ведущих федеральных центров продемонстрируют эффективные практики и сравнят подходы к оказанию специализированной сестринской помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центр Илизарова на обучение приехали врачи из Бангладеша. В ходе образовательного курса иностранные врачи также делятся своим опытом с российскими коллегами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Центре Илизарова в Кургане поздравили медицинских сестер с профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры, который отмечается ежегодно 12 мая. В учреждении трудится около 400 специалистов среднего медицинского звена, которые не только выполняют важнейшие функции по уходу за пациентами, но и активно участвуют в научно-образовательной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ ТО им. Илизарова.  «Медицинские сестры НМИЦ ТО имени академика Г. А. Илизарова стали одними из первых в регионе, кто вышел за рамки своих обычных обязанностей и начал активно участвовать в научно-образовательной деятельности, делиться уникальным опытом ухода за пациентами травматолого-ортопедического профиля, выступать с докладами на научно-практических форумах», — рассказали в Центре Илизарова. На базе медучреждения неоднократно проходили медсестринские конференции, где специалисты делились знаниями и опытом с коллегами со всей страны. Следующее значимое событие для медицинских сестер пройдет в Кургане 15-16 мая — это Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективные практики организации сестринской деятельности». На конференции будет представлен практический опыт внедрения современных моделей организации сестринского дела, в том числе в системе внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Спикеры из ведущих федеральных центров продемонстрируют эффективные практики и сравнят подходы к оказанию специализированной сестринской помощи. Ранее URA.RU сообщало, что в Центр Илизарова на обучение приехали врачи из Бангладеша. В ходе образовательного курса иностранные врачи также делятся своим опытом с российскими коллегами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...