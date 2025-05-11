В Центре Илизарова в Кургане поздравили медицинских сестер с профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры, который отмечается ежегодно 12 мая. В учреждении трудится около 400 специалистов среднего медицинского звена, которые не только выполняют важнейшие функции по уходу за пациентами, но и активно участвуют в научно-образовательной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ ТО им. Илизарова.
«Медицинские сестры НМИЦ ТО имени академика Г. А. Илизарова стали одними из первых в регионе, кто вышел за рамки своих обычных обязанностей и начал активно участвовать в научно-образовательной деятельности, делиться уникальным опытом ухода за пациентами травматолого-ортопедического профиля, выступать с докладами на научно-практических форумах», — рассказали в Центре Илизарова. На базе медучреждения неоднократно проходили медсестринские конференции, где специалисты делились знаниями и опытом с коллегами со всей страны.
Следующее значимое событие для медицинских сестер пройдет в Кургане 15-16 мая — это Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективные практики организации сестринской деятельности». На конференции будет представлен практический опыт внедрения современных моделей организации сестринского дела, в том числе в системе внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Спикеры из ведущих федеральных центров продемонстрируют эффективные практики и сравнят подходы к оказанию специализированной сестринской помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Центр Илизарова на обучение приехали врачи из Бангладеша. В ходе образовательного курса иностранные врачи также делятся своим опытом с российскими коллегами.
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