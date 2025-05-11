В Салехарде реставрируют один из главных туристических объектов

В Салехарде идут реставрационные работы в «Обдорском остроге». Об этом, в ходе проверки ключевых объектов города, рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Продолжаем обновлять „Обдорский острог“. Дом инородческих управ 1901 года постройки давно обветшал: разбираем здание и собираем заново, используя, в том числе и сохранившиеся брёвна», — отметил в своем telegram-канале губернатор. Кузню решено перенести на новое место, чтобы расширить и проводить мастер-классы.
Более чем наполовину уже готов мерзлотник. Там будет уникальный в своем роде музей вечной мерзлоты.
Ранее URA.RU сообщало о проекте раскопок «Обдорского острога», который будет реализован на средства Фонда президентских грантов. Благодаря проведенным исследованиям, историки смогут понять как адаптировался к северному климату человек, как расселялись народы, а также установить точную дату строительства острога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!