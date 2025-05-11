11 мая 2025

В Салехарде реставрируют один из главных туристических объектов

В «Обдорском остроге» обновят дом инородческих управ и перенесут кузницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Обдорский острог активно реставрируют (архивное фото)
Обдорский острог активно реставрируют (архивное фото) Фото:

В Салехарде идут реставрационные работы в «Обдорском остроге». Об этом, в ходе проверки ключевых объектов города, рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Продолжаем обновлять „Обдорский острог“. Дом инородческих управ 1901 года постройки давно обветшал: разбираем здание и собираем заново, используя, в том числе и сохранившиеся брёвна», — отметил в своем telegram-канале губернатор. Кузню решено перенести на новое место, чтобы расширить и проводить мастер-классы.

Более чем наполовину уже готов мерзлотник. Там будет уникальный в своем роде музей вечной мерзлоты.

Ранее URA.RU сообщало о проекте раскопок «Обдорского острога», который будет реализован на средства Фонда президентских грантов. Благодаря проведенным исследованиям, историки смогут понять как адаптировался к северному климату человек, как расселялись народы, а также установить точную дату строительства острога.

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В Салехарде идут реставрационные работы в «Обдорском остроге». Об этом, в ходе проверки ключевых объектов города, рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Продолжаем обновлять „Обдорский острог“. Дом инородческих управ 1901 года постройки давно обветшал: разбираем здание и собираем заново, используя, в том числе и сохранившиеся брёвна», — отметил в своем telegram-канале губернатор. Кузню решено перенести на новое место, чтобы расширить и проводить мастер-классы. Более чем наполовину уже готов мерзлотник. Там будет уникальный в своем роде музей вечной мерзлоты. Ранее URA.RU сообщало о проекте раскопок «Обдорского острога», который будет реализован на средства Фонда президентских грантов. Благодаря проведенным исследованиям, историки смогут понять как адаптировался к северному климату человек, как расселялись народы, а также установить точную дату строительства острога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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