Купили грузовик и емкости: как курганская полиция поймала преступников, покусившихся на нефть

Двое мужчин подозреваются в попытке хищения полутора тысяч литров дизельного топлива с магистрального нефтепродуктопровода в Мишкинском округе Курганской области. Их задержали спустя девять лет после инцидента. Об этом сообщает полиция региона.
Преступление произошло в мае 2016 года, когда жители Курганской области приобрели грузовой автомобиль без идентификационных номеров и две емкости для хранения топлива, после чего незаконно подключились к нефтепроводу и начали откачку дизельного топлива. «Поскольку нефтепровод находился под охраной, факт самовольного подключения удалось обнаружить и пресечь. Один из подозреваемых скрылся, второй был установлен, но его причастность к совершению противозаконных действий в тот период не подтвердилась», — уточнили в полиции.
В этом году сотрудники уголовного розыска возобновили расследование и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение подозреваемых, проживающих в соседнем регионе. В ходе служебной командировки полицейские задержали злоумышленников и доставили в Курган. Экспертиза биологических следов, изъятых из автомобиля, подтвердила причастность фигуранта, который ранее скрылся с места преступления.
В настоящее время следственные органы расследуют уголовные дела по частям 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу» и части 2 статьи 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность». Максимальное наказание по этим статьям составляет до шести лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ведомстве.
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