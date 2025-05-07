В Кургане водитель грузовика Mercedes-Benz Actros наехал на пешехода на улице 2-я Часовая и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция по городу Кургану. Пешеход погиб до приезда скорой помощи, водитель был задержан в результате разыскных мероприятий.
«В ночное время 7 мая на улице 2-я Часовая, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с прицепом Schmitz, допустил наезд на пешехода 1985 года рождения. Мужчина находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Водитель после наезда скрылся с места происшествия, но был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Водитель грузовика был оперативно задержан сотрудниками полиции. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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