07 мая 2025

В Кургане водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП на улице 2-я Часовая погиб пешеход, водитель грузовика задержан
В ДТП на улице 2-я Часовая погиб пешеход, водитель грузовика задержан Фото:

В Кургане водитель грузовика Mercedes-Benz Actros наехал на пешехода на улице 2-я Часовая и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция по городу Кургану. Пешеход погиб до приезда скорой помощи, водитель был задержан в результате разыскных мероприятий. 

«В ночное время 7 мая на улице 2-я Часовая, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с прицепом Schmitz, допустил наезд на пешехода 1985 года рождения. Мужчина находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Водитель после наезда скрылся с места происшествия, но был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Водитель грузовика был оперативно задержан сотрудниками полиции. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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В Кургане водитель грузовика Mercedes-Benz Actros наехал на пешехода на улице 2-я Часовая и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция по городу Кургану. Пешеход погиб до приезда скорой помощи, водитель был задержан в результате разыскных мероприятий.  «В ночное время 7 мая на улице 2-я Часовая, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с прицепом Schmitz, допустил наезд на пешехода 1985 года рождения. Мужчина находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Водитель после наезда скрылся с места происшествия, но был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве. Водитель грузовика был оперативно задержан сотрудниками полиции. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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