Движение транспорта на участке улицы Саратовской в Тюмени будет полностью прекращено с 14 мая по 8 июля из-за работ по прокладке инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Информационное сообщение. В связи с выполнением работ по подведению инженерных коммуникаций в период с 14 мая по 8 июля будет прекращено движение транспортных средств на Саратовской от дома №15 до пересечения с Томской», — отметили в пресс-службе.
Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Курчатова, Охотскую, Шадринскую, Кемеровскую и Томскую. Тюменцев просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут.
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