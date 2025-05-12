В Тюмени на ДОКе почти на два месяца перекроют дорогу. Карта

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Дорога будет перекрыта почти два месяца
Дорога будет перекрыта почти два месяца Фото:

Движение транспорта на участке улицы Саратовской в Тюмени будет полностью прекращено с 14 мая по 8 июля из-за работ по прокладке инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Информационное сообщение. В связи с выполнением работ по подведению инженерных коммуникаций в период с 14 мая по 8 июля будет прекращено движение транспортных средств на Саратовской от дома №15 до пересечения с Томской», — отметили в пресс-службе.

Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Курчатова, Охотскую, Шадринскую, Кемеровскую и Томскую. Тюменцев просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут.

Дорогу перекроют почти на два месяца.
Дорогу перекроют почти на два месяца.
Фото:

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Движение транспорта на участке улицы Саратовской в Тюмени будет полностью прекращено с 14 мая по 8 июля из-за работ по прокладке инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Информационное сообщение. В связи с выполнением работ по подведению инженерных коммуникаций в период с 14 мая по 8 июля будет прекращено движение транспортных средств на Саратовской от дома №15 до пересечения с Томской», — отметили в пресс-службе. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Курчатова, Охотскую, Шадринскую, Кемеровскую и Томскую. Тюменцев просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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