Глава Ямала Артюхов посетил Президентскую академию

В рамках инициативы «День губернатора в Академии» Президентскую академию посетил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, выпускник программы «Школа губернаторов». Об этом сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров на своем канале в Telegram.
«Продолжаем „День губернатора в Академии“. Сегодня нас посетил глава Ямало-Ненецкого автономного округа, выпускник программы „Школа губернаторов“ Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.
В ходе визита стороны обсудили перспективы совместных образовательных проектов. После этого Дмитрий Артюхов провел встречу со слушателями программы «РЕСУРС России», в ходе которой рассказал об интенсивном развитии Ямала, несмотря на суровые климатические условия и арктическое расположение региона. Как и в прошлом году, он пригласил студентов академии пройти стажировку в регионе.
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