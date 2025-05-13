13 мая 2025

Глава Ямала Артюхов посетил Президентскую академию

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов встретился с ректором Президентской акадеии
Артюхов встретился с ректором Президентской акадеии Фото:

В рамках инициативы «День губернатора в Академии» Президентскую академию посетил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, выпускник программы «Школа губернаторов». Об этом сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров на своем канале в Telegram.

«Продолжаем „День губернатора в Академии“. Сегодня нас посетил глава Ямало-Ненецкого автономного округа, выпускник программы „Школа губернаторов“ Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.

В ходе визита стороны обсудили перспективы совместных образовательных проектов. После этого Дмитрий Артюхов провел встречу со слушателями программы «РЕСУРС России», в ходе которой рассказал об интенсивном развитии Ямала, несмотря на суровые климатические условия и арктическое расположение региона. Как и в прошлом году, он пригласил студентов академии пройти стажировку в регионе.

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В рамках инициативы «День губернатора в Академии» Президентскую академию посетил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, выпускник программы «Школа губернаторов». Об этом сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров на своем канале в Telegram. «Продолжаем „День губернатора в Академии“. Сегодня нас посетил глава Ямало-Ненецкого автономного округа, выпускник программы „Школа губернаторов“ Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении. В ходе визита стороны обсудили перспективы совместных образовательных проектов. После этого Дмитрий Артюхов провел встречу со слушателями программы «РЕСУРС России», в ходе которой рассказал об интенсивном развитии Ямала, несмотря на суровые климатические условия и арктическое расположение региона. Как и в прошлом году, он пригласил студентов академии пройти стажировку в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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