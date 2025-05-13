13 мая 2025

В здании крупного тюменского банка прошла эвакуация. Фото

В Тюмени из здания «Россельхозбанка» на улице Первомайской вывели всех людей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работали кинологи
На месте ЧП работали кинологи Фото:

В Тюмени из здания по адресу ул. Первомайская, 21, в котором находится отделение Россельхозбанка, эвакуировали всех людей. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Утром из здания вывели всех людей. К Россельхозбанку быстро стянулись сотрудники полиции. В том числе, кинологи», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

Источник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам, рассказал, что внутри был найден подозрительный предмет. «Причиной для эвакуации послужила бесхозная коробка. Как выяснилось, опасности она не представляет», — отметил собеседник агентства.

После осмотра места ЧП силовики разрешили сотрудникам банка вернуться в здание. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Эвакуация прошла в здании по адресу ул. Первомайская, 21
Эвакуация прошла в здании по адресу ул. Первомайская, 21
Фото:

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В Тюмени из здания по адресу ул. Первомайская, 21, в котором находится отделение Россельхозбанка, эвакуировали всех людей. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Утром из здания вывели всех людей. К Россельхозбанку быстро стянулись сотрудники полиции. В том числе, кинологи», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Источник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам, рассказал, что внутри был найден подозрительный предмет. «Причиной для эвакуации послужила бесхозная коробка. Как выяснилось, опасности она не представляет», — отметил собеседник агентства. После осмотра места ЧП силовики разрешили сотрудникам банка вернуться в здание. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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