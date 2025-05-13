В Тюмени из здания по адресу ул. Первомайская, 21, в котором находится отделение Россельхозбанка, эвакуировали всех людей. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Утром из здания вывели всех людей. К Россельхозбанку быстро стянулись сотрудники полиции. В том числе, кинологи», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.
Источник URA.RU, близкий к правоохранительным структурам, рассказал, что внутри был найден подозрительный предмет. «Причиной для эвакуации послужила бесхозная коробка. Как выяснилось, опасности она не представляет», — отметил собеседник агентства.
После осмотра места ЧП силовики разрешили сотрудникам банка вернуться в здание. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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