Скверы, мосты и перекрестки: где в Тюмени ограничили скорость для электросамокатов. Карта

В Тюмени в список медленных зон для электросамокатов включили 100 территорий
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100 территорий включили в список медленных зон
100 территорий включили в список медленных зон Фото:

В Тюмени есть 100 медленных зон для электросамокатов, на которых скорость движения ограничена до 5-10 километров в час. Среди них — перекрестки, левый берег Туры, Гилевская роща, экопарк Затюменский, часть скверов и бульваров, а также мосты. Такая информация указана в документе мэрии.

«Перечень границ территорий медленных зон для электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды (проката), на территориях общего пользования города Тюмени. Перечень границ территорий в местах массового скопления людей, в том числе парков, скверов, площадей, бульваров, набережных: территория общего пользования на левом берегу реки Туры в районе улицы Береговая, лесопарк Затюменский, пруд Южный, лесопарк Гилевская роща», — указано в документе. В указанных местах максимальная скорость движения — 15 км/ч. 

Помимо общественных пространств, до 15 км/ч ограничена скорость на путепроводах и мостах Профсоюзном, Челюскинцев, Мельникайте и Никольском. Также в этот список входят скверы Юности, Немцова, Льва Ровнина, Семейный, Серебряные ключи и площади Конституции, Памяти, 400-летия и другие. Всего в этот список включено 75 территорий.

До 10 км/ч можно ездить вблизи торговых центров. Разогнаться быстрее пяти км/ч не получится на оживленных перекрестках. Например, на пересечении Холодильной — Республики, Республики — Мельникайте, 50 лет Октября — Мельникайте, Челюскинцев — Республики, Первомайской — Республики.

Карта медленных зон в Тюмени.
Карта медленных зон в Тюмени.
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В Тюмени есть 100 медленных зон для электросамокатов, на которых скорость движения ограничена до 5-10 километров в час. Среди них — перекрестки, левый берег Туры, Гилевская роща, экопарк Затюменский, часть скверов и бульваров, а также мосты. Такая информация указана в документе мэрии. «Перечень границ территорий медленных зон для электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды (проката), на территориях общего пользования города Тюмени. Перечень границ территорий в местах массового скопления людей, в том числе парков, скверов, площадей, бульваров, набережных: территория общего пользования на левом берегу реки Туры в районе улицы Береговая, лесопарк Затюменский, пруд Южный, лесопарк Гилевская роща», — указано в документе. В указанных местах максимальная скорость движения — 15 км/ч.  Помимо общественных пространств, до 15 км/ч ограничена скорость на путепроводах и мостах Профсоюзном, Челюскинцев, Мельникайте и Никольском. Также в этот список входят скверы Юности, Немцова, Льва Ровнина, Семейный, Серебряные ключи и площади Конституции, Памяти, 400-летия и другие. Всего в этот список включено 75 территорий. До 10 км/ч можно ездить вблизи торговых центров. Разогнаться быстрее пяти км/ч не получится на оживленных перекрестках. Например, на пересечении Холодильной — Республики, Республики — Мельникайте, 50 лет Октября — Мельникайте, Челюскинцев — Республики, Первомайской — Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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