В Тобольске пройдет прощание с героем СВО. Фото

Тоболяки попрощаются с погибшим в СВО бойцом СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание пройдет на тобольской аллее Славы
Прощание пройдет на тобольской аллее Славы Фото:

В Тобольске простятся с земляком, который погиб, выполняя задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».

«Церемония прощания и отпевания нашего героя Ильясова Ильдара, отца, любимого сына, мужа, брата, друга и товарища. Прощание состоится 15 мая в 11:00 на Аллее Славы (Алемасова)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что желающих проститься с героем будет ждать автобус. Он припаркуется у дома культуры «Синтез» в 10:00. после похорон пройдет поминальный обед.

Погибший в зоне СВО житель Тобольска
Погибший в зоне СВО житель Тобольска
Фото:

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В Тобольске простятся с земляком, который погиб, выполняя задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск». «Церемония прощания и отпевания нашего героя Ильясова Ильдара, отца, любимого сына, мужа, брата, друга и товарища. Прощание состоится 15 мая в 11:00 на Аллее Славы (Алемасова)», — говорится в сообщении. Сообщается, что желающих проститься с героем будет ждать автобус. Он припаркуется у дома культуры «Синтез» в 10:00. после похорон пройдет поминальный обед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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