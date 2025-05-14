В Тобольске простятся с земляком, который погиб, выполняя задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «Главное Тобольск».
«Церемония прощания и отпевания нашего героя Ильясова Ильдара, отца, любимого сына, мужа, брата, друга и товарища. Прощание состоится 15 мая в 11:00 на Аллее Славы (Алемасова)», — говорится в сообщении.
Сообщается, что желающих проститься с героем будет ждать автобус. Он припаркуется у дома культуры «Синтез» в 10:00. после похорон пройдет поминальный обед.
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