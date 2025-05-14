14 мая 2025

Тюменскому бойцу из ЧВК «Вагнер» присвоили статус ветерана боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина отправился на СВО в 2022 году
Мужчина отправился на СВО в 2022 году Фото:

В Ярковском районе (Тюменская область) состоялось вручение удостоверения ветерана боевых действий бойцу ЧВК «Вагнер» Владимиру Туртыгину. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», документ подтверждающий статус ветерана был передан Владимиру после согласования с Министерством обороны.

«Хочу выразить огромную благодарность за поддержку моему координатору Светлане и администрации района. У меня много планов на будущее. Сейчас главное — моя семья, мой сын», — рассказал Владимир Туртыгин. Социальный координатор филиала Фонда Светлана Богданова и глава муниципалитета Евгений Золотухин поздравили бойца, отметив его мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Владимир Туртыгин — уроженец села Гилево, который в декабре 2022 года отправился в зону боевых действий в составе ЧВК «Вагнер». За проявленные героизм и преданность долгу он был награжден за защиту интересов Российской Федерации на территории ЛНР и ДНР.

После возвращения со спецоперации Владимир создал семью, недавно у него родился сын. В настоящее время специалист Центра занятости совместно с координатором Фонда подбирают для Туртыгина курсы повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства, а работа по сопровождению ветерана продолжается.

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В Ярковском районе (Тюменская область) состоялось вручение удостоверения ветерана боевых действий бойцу ЧВК «Вагнер» Владимиру Туртыгину. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», документ подтверждающий статус ветерана был передан Владимиру после согласования с Министерством обороны. «Хочу выразить огромную благодарность за поддержку моему координатору Светлане и администрации района. У меня много планов на будущее. Сейчас главное — моя семья, мой сын», — рассказал Владимир Туртыгин. Социальный координатор филиала Фонда Светлана Богданова и глава муниципалитета Евгений Золотухин поздравили бойца, отметив его мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Владимир Туртыгин — уроженец села Гилево, который в декабре 2022 года отправился в зону боевых действий в составе ЧВК «Вагнер». За проявленные героизм и преданность долгу он был награжден за защиту интересов Российской Федерации на территории ЛНР и ДНР. После возвращения со спецоперации Владимир создал семью, недавно у него родился сын. В настоящее время специалист Центра занятости совместно с координатором Фонда подбирают для Туртыгина курсы повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства, а работа по сопровождению ветерана продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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