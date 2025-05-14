Тюменскому бойцу из ЧВК «Вагнер» присвоили статус ветерана боевых действий

В Ярковском районе (Тюменская область) состоялось вручение удостоверения ветерана боевых действий бойцу ЧВК «Вагнер» Владимиру Туртыгину. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», документ подтверждающий статус ветерана был передан Владимиру после согласования с Министерством обороны.
«Хочу выразить огромную благодарность за поддержку моему координатору Светлане и администрации района. У меня много планов на будущее. Сейчас главное — моя семья, мой сын», — рассказал Владимир Туртыгин. Социальный координатор филиала Фонда Светлана Богданова и глава муниципалитета Евгений Золотухин поздравили бойца, отметив его мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
Владимир Туртыгин — уроженец села Гилево, который в декабре 2022 года отправился в зону боевых действий в составе ЧВК «Вагнер». За проявленные героизм и преданность долгу он был награжден за защиту интересов Российской Федерации на территории ЛНР и ДНР.
После возвращения со спецоперации Владимир создал семью, недавно у него родился сын. В настоящее время специалист Центра занятости совместно с координатором Фонда подбирают для Туртыгина курсы повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства, а работа по сопровождению ветерана продолжается.
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