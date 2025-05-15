15 мая 2025

В Тюмени на месте психбольницы откроют бизнес-центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание психбольницы снесли в прошлом году
Здание психбольницы снесли в прошлом году Фото:

В Тюмени в 2024 году снесли здание психиатрической больницы на улице Республики, на этом месте планируют построить деловой центр. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте имущественных отношений.

«Принято решение о КРТ нежилой застройки в границах земельного участка, расположенного в Тюменской области, город Тюмень, улица Республики, 251. В соответствии с условиями заключенного договора в границах территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства с видом разрешенного использования „деловое управление“», — рассказали агентству в департаменте.

Отмечается, что психиатрическая больница переехала в здание на улице Энергостроителей, 25, корпус 1/1. Бизнес-центр возведут в рамках комплексного развития территории (КРТ).

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В Тюмени в 2024 году снесли здание психиатрической больницы на улице Республики, на этом месте планируют построить деловой центр. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте имущественных отношений. «Принято решение о КРТ нежилой застройки в границах земельного участка, расположенного в Тюменской области, город Тюмень, улица Республики, 251. В соответствии с условиями заключенного договора в границах территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства с видом разрешенного использования „деловое управление“», — рассказали агентству в департаменте. Отмечается, что психиатрическая больница переехала в здание на улице Энергостроителей, 25, корпус 1/1. Бизнес-центр возведут в рамках комплексного развития территории (КРТ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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