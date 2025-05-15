В Тюмени на месте психбольницы откроют бизнес-центр

В Тюмени в 2024 году снесли здание психиатрической больницы на улице Республики, на этом месте планируют построить деловой центр. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте имущественных отношений.
«Принято решение о КРТ нежилой застройки в границах земельного участка, расположенного в Тюменской области, город Тюмень, улица Республики, 251. В соответствии с условиями заключенного договора в границах территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства с видом разрешенного использования „деловое управление“», — рассказали агентству в департаменте.
Отмечается, что психиатрическая больница переехала в здание на улице Энергостроителей, 25, корпус 1/1. Бизнес-центр возведут в рамках комплексного развития территории (КРТ).
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