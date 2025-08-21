Туман на 107-м километре автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском
На 107-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе наблюдается туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
«Туман на трассах Тюменской области! Сбавьте скорость! Этот наряд ДПС несет службу на 107-м километре автодороги Тюмень — Омск под Заводоуковском», — пишут в ведомстве. В связи с этим автоинспекторы контролируют ситуацию на дороге и призывают к осторожности во время вождения.
