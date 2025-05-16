В Кремле ждут итогов переговоров в Стамбуле, встреча Путина и Трампа необходима: что сказал Песков

В Кремле пока не комментируют переговоры об урегулировании украинского конфликта, которые с минуты на минуты ожидаются в Стамбуле. Возобновление сотрудничества с НАТО вряд ли возможно в ситуации, когда альянс фактически воюет с Россией. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но ей должна предшествовать длительная подготовка. О чем еще сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 16 мая — в материале URA.RU.
О графике Путина
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. На сегодня, 16 мая, запланировано заседание Совета безопасности. Кроме того, не исключен международный телефонный разговор. Также состоится ряд встреч непубличного характера.
О переговорах в Стамбуле
Пока говорить об итогах переговоров нечего, нужно дождаться, как они пройдут. Надеемся, что они начнутся в ближайшее время. Наша переговорная команда постоянно находится на связи. Президент получает всю информацию в режиме онлайн. Есть все необходимые каналы коммуникаций для обмена информацией между переговорной группой и центром.
Про встречу Путина и Трампа
Встреча в верхах должна быть подготовлена и она должна быть результативной. Поэтому таким встречам всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации. Это длительная подготовка. Особенно когда мы говорим о встречах президентов России и США.
Эта встреча, безусловно, необходима, как с точки зрения двусторонних отношений, так и с точки зрения разговора на высшем уровне по международным делам, региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины.
О заявлении Рубио, что встреча президентов Трампа и Путина — единственный шанс на украинское урегулирование
Безусловно, в контексте украинского урегулирования контакты Путина и Трампа очень важны. С этим тезисом мы согласны. Значение этих встреч трудно переоценить.
О возобновлении работы Совета Россия — НАТО
Каких-то субстантивных предложений на этот счет не было. Скорее, речь идет просто о рассуждениях в средствах массовой информации. (Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году — прим. ред.). Говорить о возобновлении диалога или партнерства, в то время как НАТО фактически воюет с Россией, трудно. Хотя все вопросы, связанные с безопасностью и стратегической стабильностью в Европе, нужно обсуждать. И делать это нужно как можно скорее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.