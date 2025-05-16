16 мая 2025

Вновь открылась тюменская база отдыха, где дети отравились хлором

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха «Сказка» вновь открылась для посетителей
База отдыха «Сказка» вновь открылась для посетителей Фото:

База отдыха «Сказка» в Тобольске, которую закрыли из-за того, что 15 детей отравились парами хлора, снова открылась для посетителей. Они активно зазывают к себе людей и пишут, что работают в прежнем режиме без перерывов и выходных.

«И база отдыха „Сказка“ уже распахнула свои двери для любимых посетителей. Рады сообщить, что база отдыха „Сказка“ работает вновь в прежнем режиме… Мы работаем ежедневно без перерывов и выходных!» — написано в группе учреждения VK.

В объединенной пресс-службе тюменской судебной системы «Интерфаксу» сообщили, что суд Тобольска удовлетворил ходатайство о возобновлении работы базы. По их информации, проверка Роспотребнадзора показала, что недостатки устранены.

В феврале директора тобольской базы «Сказка выпустили из СИЗО под домашний арест. Он оканчивался 17 марта, после чего продления меры пресечения не было.

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База отдыха «Сказка» в Тобольске, которую закрыли из-за того, что 15 детей отравились парами хлора, снова открылась для посетителей. Они активно зазывают к себе людей и пишут, что работают в прежнем режиме без перерывов и выходных. «И база отдыха „Сказка“ уже распахнула свои двери для любимых посетителей. Рады сообщить, что база отдыха „Сказка“ работает вновь в прежнем режиме… Мы работаем ежедневно без перерывов и выходных!» — написано в группе учреждения VK. В объединенной пресс-службе тюменской судебной системы «Интерфаксу» сообщили, что суд Тобольска удовлетворил ходатайство о возобновлении работы базы. По их информации, проверка Роспотребнадзора показала, что недостатки устранены. В феврале директора тобольской базы «Сказка выпустили из СИЗО под домашний арест. Он оканчивался 17 марта, после чего продления меры пресечения не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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