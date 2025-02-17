17 февраля 2025

Директора тобольской базы, где дети отравились хлором, выпустили из СИЗО

Директора базы «Сказка» в Тобольске выпустили из СИЗО под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина месяц проведет под домашним арестом
Мужчина месяц проведет под домашним арестом Фото:

Директора тобольской базы «Сказка», где в декабре 2024 года 15 детей отравились хлором в бассейне, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об изменении меры пресечения URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Тобольский городской суд изменил меру пресечения в отношении директора базы „Сказка“ Алмаза Речапова, 1971 года рождения. Мужчина будет находиться под домашним арестом до 17 марта включительно, с запретом определенных действий», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что 21 декабря 2024 года на базе «Сказка» в Тобольске во время дня рождения 15 детей и двое взрослых отравились хлором в бассейне. После этого базу закрыли на три месяца, а ее директора отправили под арест до 22 февраля включительно. Позднее в соцсетях появилось эмоциональное видео с камер наблюдения, запечатлевших момент отравления и то, что происходило дальше.

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Директора тобольской базы «Сказка», где в декабре 2024 года 15 детей отравились хлором в бассейне, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об изменении меры пресечения URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Тобольский городской суд изменил меру пресечения в отношении директора базы „Сказка“ Алмаза Речапова, 1971 года рождения. Мужчина будет находиться под домашним арестом до 17 марта включительно, с запретом определенных действий», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что 21 декабря 2024 года на базе «Сказка» в Тобольске во время дня рождения 15 детей и двое взрослых отравились хлором в бассейне. После этого базу закрыли на три месяца, а ее директора отправили под арест до 22 февраля включительно. Позднее в соцсетях появилось эмоциональное видео с камер наблюдения, запечатлевших момент отравления и то, что происходило дальше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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