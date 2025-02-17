Директора тобольской базы, где дети отравились хлором, выпустили из СИЗО

Директора тобольской базы «Сказка», где в декабре 2024 года 15 детей отравились хлором в бассейне, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об изменении меры пресечения URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Тобольский городской суд изменил меру пресечения в отношении директора базы „Сказка“ Алмаза Речапова, 1971 года рождения. Мужчина будет находиться под домашним арестом до 17 марта включительно, с запретом определенных действий», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что 21 декабря 2024 года на базе «Сказка» в Тобольске во время дня рождения 15 детей и двое взрослых отравились хлором в бассейне. После этого базу закрыли на три месяца, а ее директора отправили под арест до 22 февраля включительно. Позднее в соцсетях появилось эмоциональное видео с камер наблюдения, запечатлевших момент отравления и то, что происходило дальше.
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