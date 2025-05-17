Попрощаться с Зиминым можно будет 18 мая в 12:00 на кладбище села Большое Сорокино
Жители Сорокинского района Тюменской области простятся с участником специальной военной операции Андреем Зиминым. Об этом сообщили прв мэрии муниципалитета.
Состоится прощание с участником СВО Андреем Зиминым... Вечная Память Герою!», — написано в telegram-канале мэрии.
Зимин погиб 25 апреля при выполнении боевых задач на территории Херсонской области. Все желающие смогут почтить память погибшего Героя 18 мая в 12:00 на кладбище села Большое Со
Андрей Зимин погиб на территории Херсонской области
рокино.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!