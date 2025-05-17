17 мая 2025
16 мая 2025

Тюменцы простятся с погибшим участником СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Попрощаться с Зиминым можно будет 18 мая в 12:00 на кладбище села Большое Сорокино
Попрощаться с Зиминым можно будет 18 мая в 12:00 на кладбище села Большое Сорокино Фото:

Жители Сорокинского района Тюменской области простятся с участником специальной военной операции Андреем Зиминым. Об этом сообщили прв мэрии муниципалитета.

Состоится прощание с участником СВО Андреем Зиминым... Вечная Память Герою!», — написано в telegram-канале мэрии.

Зимин погиб 25 апреля при выполнении боевых задач на территории Херсонской области. Все желающие смогут почтить память погибшего Героя 18 мая в 12:00 на кладбище села Большое Со 

Андрей Зимин погиб на территории Херсонской области
Андрей Зимин погиб на территории Херсонской области
Фото:

рокино.

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Жители Сорокинского района Тюменской области простятся с участником специальной военной операции Андреем Зиминым. Об этом сообщили прв мэрии муниципалитета. Состоится прощание с участником СВО Андреем Зиминым... Вечная Память Герою!», — написано в telegram-канале мэрии. Зимин погиб 25 апреля при выполнении боевых задач на территории Херсонской области. Все желающие смогут почтить память погибшего Героя 18 мая в 12:00 на кладбище села Большое Со  рокино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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