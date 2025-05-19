Президент Финляндии попытался убедить Трампа, что Россия — не великая страна

Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 17 мая стремился убедить второго в том, что Россия утратила статус великой державы, в первую очередь с экономической точки зрения. По словам Стубба, российская экономика уступает по размеру итальянской, при этом в 2025 году ключевая ставка в РФ превышает 20%, а резервы страны значительно истощены.
«Ее экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. Три года назад она хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности. В этом году она продвинулась менее чем на один процент. <...> Так что это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу. Это те сообщения, которые вы должны передавать», — заявил Стубб во время конференции имени Леннарта Мэри. Его слова передает The Guardian.
Президент Финляндии также подчеркнул, что взгляды Дональда Трампа в определенной степени отражают эпоху XIX века и концепцию великих держав. Стубб заявил о необходимости убедить его в преимуществах свободной торговли и единых правил над политикой двусторонних сделок. По словам финского главы, задача Европы — продемонстрировать, что она серьезно относится к вопросам обороны и выступает не как потребитель, а как поставщик безопасности.
Отмечается, что Стубб — один из малого числа иностранных лидеров, к мнению которого прислушивается Трамп. По словам финского президента, в разговоре с американским коллегой он использовал свое влияние, чтобы убедить оппонента пересмотреть свою точку зрения на экономическую и военную мощь России.
Александр Стубб считается ярым противником России, особенно после начала конфликта на Украине. Он резко осудил действия РФ на фронте, назвав их угрозой безопасности для Европы. Также, по его словам, политический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным невозможен, пока идет конфликт. Кроме того, финский лидер призывал противодействовать российскому «теневому флоту» после инцидентов с кабелями в Финском заливе.
Однако, несмотря на критику Стубба в сторону экономики РФ, за последние годы она показала устойчивость даже при условии наложения новых санкции и высокой процентной ставки. Так, за 2023 год ВВП вырос на 3,5–4%. По прогнозам Минэкономразвития, в текущем году этот показатель может увеличиться на 2,3%. Кроме того, экономика РФ развила параллельный импорт и новые торговые связи с Китаем, Индией и другими дружественными странами. Ранее Владимир Путин заявлял, что российская экономика демонстрирует рост не только за счет оборонно-промышленного комплекса, но и благодаря развитию других секторов.
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