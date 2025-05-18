18 мая 2025
17 мая 2025

Каждый третий родитель в ЯНАО не планирует отдых ребенка на летние каникулы вне дома

Superjob: треть родителей оставят своих детей дома на летние каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы по-разному планируют отдых своих детей летом
Ямальцы по-разному планируют отдых своих детей летом Фото:

Треть родителей на Ямале планируют оставить детей дома во время летних каникул. Отдых за границей для детей хотят устроить 2% ямальцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе рекрутинговой компании Superjob.

«Каждый третий родитель (33%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 26% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 13% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 11%, 7% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 2% — за границу», — отметили в Superjob.

Самыми популярными направлениями для отдыха в РФ стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Алтай и Кавказ. Из стран зарубежья в топе Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ.

Каждый десятый родитель отправит своего ребенка отдыхать в турпоходы, санатории или к родственникам. Не определились, где дети проведут летние каникулы — 5% опрошенных.

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Треть родителей на Ямале планируют оставить детей дома во время летних каникул. Отдых за границей для детей хотят устроить 2% ямальцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе рекрутинговой компании Superjob. «Каждый третий родитель (33%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 26% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 13% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 11%, 7% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 2% — за границу», — отметили в Superjob. Самыми популярными направлениями для отдыха в РФ стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Алтай и Кавказ. Из стран зарубежья в топе Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ. Каждый десятый родитель отправит своего ребенка отдыхать в турпоходы, санатории или к родственникам. Не определились, где дети проведут летние каникулы — 5% опрошенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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