Каждый третий родитель в ЯНАО не планирует отдых ребенка на летние каникулы вне дома

Треть родителей на Ямале планируют оставить детей дома во время летних каникул. Отдых за границей для детей хотят устроить 2% ямальцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе рекрутинговой компании Superjob.
«Каждый третий родитель (33%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 26% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 13% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 11%, 7% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 2% — за границу», — отметили в Superjob.
Самыми популярными направлениями для отдыха в РФ стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Алтай и Кавказ. Из стран зарубежья в топе Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ.
Каждый десятый родитель отправит своего ребенка отдыхать в турпоходы, санатории или к родственникам. Не определились, где дети проведут летние каникулы — 5% опрошенных.
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