В Тюменской области имя Дима вошло в топ редких имен для детей. Скрин

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Также тюменцы называли малышей Алиназаром, Есином, Брониславом и Айюбом
Также тюменцы называли малышей Алиназаром, Есином, Брониславом и Айюбом Фото:

В Тюменской области имя Дима вошло в топ редких имен для детей в мае этого года. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС. Также тюменцы называли малышей Алиназаром, Есином, Брониславом и Айюбом.

«По данным на 19 мая самыми редкими мужскими именами в Тюменской области стали Алиназар, Есин, Бронислав, Айюб и Дима. Женские имена — Айтач, Юлдуз, Севда, Нелли, Амадея», — указано на портале.

Самыми популярными именами для новорожденных стали София и Александр. Также часто тюменцы выбирали для детей имена Анна, Ева, Михаил и Артем.

Редкие имена для детей в Тюменской области.
Редкие имена для детей в Тюменской области.
Фото:

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В Тюменской области имя Дима вошло в топ редких имен для детей в мае этого года. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС. Также тюменцы называли малышей Алиназаром, Есином, Брониславом и Айюбом. «По данным на 19 мая самыми редкими мужскими именами в Тюменской области стали Алиназар, Есин, Бронислав, Айюб и Дима . Женские имена — Айтач,  Юлдуз, Севда, Нелли, Амадея», — указано на портале. Самыми популярными именами для новорожденных стали София и Александр. Также часто тюменцы выбирали для детей имена Анна, Ева, Михаил и Артем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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