В Тюменской области имя Дима вошло в топ редких имен для детей в мае этого года. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС. Также тюменцы называли малышей Алиназаром, Есином, Брониславом и Айюбом.
«По данным на 19 мая самыми редкими мужскими именами в Тюменской области стали Алиназар, Есин, Бронислав, Айюб и Дима. Женские имена — Айтач, Юлдуз, Севда, Нелли, Амадея», — указано на портале.
Самыми популярными именами для новорожденных стали София и Александр. Также часто тюменцы выбирали для детей имена Анна, Ева, Михаил и Артем.
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