В Кургане из обезжиренного сырья сделали жирный творог

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Жирность творога составила 9%
Жирность творога составила 9% Фото:

В Кургане на молочном предприятии из обезжиренного сырья сделали жирный творог. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора у себя на сайте.

«При анализе данных, полученных искусственным интеллектом в ФГИС „ВетИС“ компонента „Меркурий“, уполномоченное лицо молокоперерабатывающего предприятия оформило производственную транзакцию на 400 кг творога жирностью 9%, сырьем для которого послужил обезжиренный (0,05%) творог. В ветеринарных сопроводительных документах не было указано сырье, благодаря которому готовый продукт приобрел указанную жирность», — пишет ведомство.

Фиксация подобных недостоверных сведений нарушает прослеживаемость товаров, находящихся под контролем Россельхознадзора, и может вводить потребителей в заблуждение. В ведомстве пояснили, что решение о блокировке доступа к оформлению документов в системе «Меркурий» принято в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства России.

Ранее в Кургане уже выявлялись случаи внесения недостоверных сведений о происхождении и составе молочной продукции, что приводило к блокировке доступа предприятий к оформлению ветеринарных документов в системе «Меркурий». В частности, в мае была предотвращена попытка реализации 6,6 тонн молока с нарушением требований по прослеживаемости, а также фиксировались ошибки при указании концентрации молочного жира и незаконном продлении срока годности творога.

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В Кургане на молочном предприятии из обезжиренного сырья сделали жирный творог. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора у себя на сайте. «При анализе данных, полученных искусственным интеллектом в ФГИС „ВетИС“ компонента „Меркурий“, уполномоченное лицо молокоперерабатывающего предприятия оформило производственную транзакцию на 400 кг творога жирностью 9%, сырьем для которого послужил обезжиренный (0,05%) творог. В ветеринарных сопроводительных документах не было указано сырье, благодаря которому готовый продукт приобрел указанную жирность», — пишет ведомство. Фиксация подобных недостоверных сведений нарушает прослеживаемость товаров, находящихся под контролем Россельхознадзора, и может вводить потребителей в заблуждение. В ведомстве пояснили, что решение о блокировке доступа к оформлению документов в системе «Меркурий» принято в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства России. Ранее в Кургане уже выявлялись случаи внесения недостоверных сведений о происхождении и составе молочной продукции, что приводило к блокировке доступа предприятий к оформлению ветеринарных документов в системе «Меркурий». В частности, в мае была предотвращена попытка реализации 6,6 тонн молока с нарушением требований по прослеживаемости, а также фиксировались ошибки при указании концентрации молочного жира и незаконном продлении срока годности творога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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