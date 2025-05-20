Отсутствие срока годности и упаковки: за что оштрафовали сеть «Светофор» в Курганской области

Торговая сеть «Светофор» в Курганской области была оштрафована Россельхознадзором за многочисленные нарушения при хранении и реализации пищевой продукции. По итогам внеплановой проверки на 17 торговых точках были выявлены несоответствия требованиям безопасности продуктов питания. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора у себя на сайте.
«В Кургане инспекторы выявили полуфабрикаты (бедра и четвертины куриные, фарш домашний, пельмени, суповой набор из говядины) с неуказанными условиями хранения и сроках годности на упаковках, что препятствует подтверждению прослеживаемости пищевой продукции. Кроме того, в одном из магазинов Кургана на участке приема продукции располагались копченые рыба и свиные ребра в картонных гофролотках без потребительской упаковки: продукция контактировала с окружающими предметами (пластиковыми контейнерами, тележками, проводами), в результате чего могло произойти ее загрязнение», — уточнило ведомство.
Также в ходе проверки инспекторы зафиксировали, что в некоторых магазинах отсутствуют приборы учета температурного режима в морозильных ларях, где хранились мясные полуфабрикаты. В Шадринске мясная продукция хранилась при температуре выше установленной производителем — вместо -18 градусов фактически было -11.
По итогам проверки Россельхознадзор составил административный протокол, а представитель ООО «Торгсервис 72» признал нарушения и обязался их устранить. 15 мая было вынесено постановление о привлечении компании к административной ответственности и назначении штрафа, который был оплачен 19 мая.
Внеплановые проверки торговых сетей «Светофор» и «Маяк» Россельхознадзор проводит в Курганской области регулярно — ранее аналогичные нарушения требований технических регламентов и ветеринарного законодательства уже фиксировались в регионе. Также в этом году специалисты ведомства выявили 31 случай нарушений при обороте пищевой продукции в точках общественного питания, что значительно меньше по сравнению с 194 случаями годом ранее.
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