Прошение экс-директора ТБДТ Сергея Осинцева о переносе его дела в Екатеринбург рассмотрит суд Челябинска

Решение о переносе дела экс-директора Тюменского большого драматического театра Сергея Осинцева в Екатеринбург будет принято в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Уголовное дело в отношении Сергея Осинцева, Александра Чурсина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, вместе с ходатайством защитников об изменении территориальной подсудности уголовного дела направлено в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Это произошло 12 мая 2025 года», — отметили в судах.
Теперь решение по вопросу изменения места рассмотрения уголовного дела Осинцева будет принимать Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. В случае удовлетворения ходатайства дело будет направлено для рассмотрения в другой суд.
Ранее экс-директор тюменского драмтеатра подал прошение о рассмотрении его уголовного дела в суде Екатеринбурга. По мнению тюменца, чрезмерное внимание к процессу может оказать на решение суда.
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