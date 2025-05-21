Жители Тюмени в соцсетях просят городские власти не перекрывать часть городских дорог ради проведения спортивного фестиваля IRONSTAR TYUMEN 14-15 июня, как в 2024 году. В прошлом году из-за мероприятия на полдня ограничивали движение от аэропорта Рощино до центра, что вызвало негативную реакцию тюменцев. Люди жаловались на пробки и невозможность заехать в город.
"Мероприятие — это хорошо. Только опять мы на Чернышевского останемся заложниками ситуации, будем замурованы в своем комплексе, не имея возможности выехать и заехать по единственной дороге домой", — написала в telegram-канале мэра Максима Афанасьева тюменка Эльза.
Местные жители просят проводить фестиваль не по дорогам, а по тротуарам, чтобы не создавать транспортный коллапс в выходные дни. "Просьба сделать все передвижения спортсменов не по дорогам на соревнованиях. В прошлом году было жутко не удобно пешеходам и водителям", — добавил Александр Мошуренко. "У нас нет ни какого параллельного или дополнительного выезда и заезда к Чернышевского, 2А и 2Б. При перекрытии мы не сможем вообще домой попасть. Надеемся, что в этом году организаторы учтут наше мнение", — отметила пользовательница.
В администрации в ответ на комментарии тюменцев сообщили, что схема перекрытия города пока не утверждена. Но организаторы проведут обследование и предложат варианты временного выезда из домов.
Годом ранее 15 июня из-за IRONSTAR до 15:00 перекрыли дороги от аэропорта до центральной части. Из-за этого город сковали пробки, а водители не могли выехать со дворов.
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