В Кургане на ряде автобусных маршрутов в тестовом режиме внедрена бескондукторная система оплаты проезда. На таких маршрутах проходят рейды, в случае выявления безбилетников на них составляются административные протоколы. Об этом сообщает администрация Кургана у себя на сайте.
«По информации „Транспортного управления“, сейчас автобусы с безналичной оплатой работают на маршрутах №14, 68, 70, 90, 95, 97 и 99. Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте, в том числе в автобусах, где нет кондуктора, осуществляется постоянно. Оплату могут проверить как в салоне автобуса, так и при выходе из него, на остановке. В рейдах также участвуют сотрудники управления административной практики департамента развития городского хозяйства. В случае выявления безбилетников — составляют административные протоколы», — пишет ведомство.
Большинство пассажиров положительно отзываются о нововведении, отмечая удобство и простоту использования терминала безналичной оплаты в автобусах. Кроме того, в некоторых транспортных средствах, например, в КАВЗах на маршрутах №90 и 99, по-прежнему присутствуют кондукторы-консультанты. Они помогают пассажирам разобраться с использованием терминала и принимают наличную оплату.
Пилотный проект по внедрению бескондукторной системы оплаты проезда стартовал в Кургане на семи автобусных маршрутах в начале года. Ранее на некоторых линиях уже устанавливали терминалы для безналичной оплаты, при этом пассажирам помогали сотрудники, а водители принимали наличные. В случае успешного тестирования планируется расширить нововведение на маршруты с низким пассажиропотоком, в первую очередь в отдаленные районы города.
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