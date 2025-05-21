21 мая 2025

В мэрии Тюмени рассматривают вопрос смягчения ограничений для электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени могут вернуть ночной прокат электросамокатов
В Тюмени могут вернуть ночной прокат электросамокатов Фото:

В Тюмени могут отменить запрет на прокат электросамокатов в ночное время по будням. Об этом в паблике «Тюмень для людей» заявил местный урбанист Аркадий Каюгин. Он уточнил, что информация об этом указана в ответе мэрии на его запрос.

«Достаточно быстро из администрации города пришел ответ на ранее направленное обращение. И так, разбираемся. Во-первых, вопрос снижения скорости электросамокатов до 10 км/ч „рассматривается“, а не принят окончательно. Более того, ночные ограничения, которые предполагались изначально ежедневно, теперь „прорабатываются“ только в пятницу и субботу. Это для „соблюдения баланса“, — сообщил Аркадий Каюгин.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюмень стала первым городом России, где запретили кататься на прокатных электросамокатах по ночам. До 31 августа местные жители не смогут арендовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в промежутке с 22:00 до 6:00. При этом, пользователей СИМ начали активно штрафовать за нарушение правил кикшеринговых сервисов и ПДД.

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В Тюмени могут отменить запрет на прокат электросамокатов в ночное время по будням. Об этом в паблике «Тюмень для людей» заявил местный урбанист Аркадий Каюгин. Он уточнил, что информация об этом указана в ответе мэрии на его запрос. «Достаточно быстро из администрации города пришел ответ на ранее направленное обращение . И так, разбираемся. Во-первых, вопрос снижения скорости электросамокатов до 10 км/ч „рассматривается“, а не принят окончательно. Более того, ночные ограничения, которые предполагались изначально ежедневно, теперь „прорабатываются“ только в пятницу и субботу. Это для „соблюдения баланса“, — сообщил Аркадий Каюгин. Ранее URA.RU писало о том, что Тюмень стала первым городом России, где запретили кататься на прокатных электросамокатах по ночам. До 31 августа местные жители не смогут арендовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в промежутке с 22:00 до 6:00. При этом, пользователей СИМ начали активно штрафовать за нарушение правил кикшеринговых сервисов и ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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