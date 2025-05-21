Искусственный интеллект не даст тюменским школьникам списать на ЕГЭ

В пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Тюменской области установлено более 1 700 камер видеонаблюдения с функцией искусственного интеллекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком». Первые экзамены начнут проходить 23 мая и продлятся около месяца.
«Система видеонаблюдения состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания. В обзор камер, установленных в аудиториях, попадают участники ЕГЭ, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов», — пояснили агентству в пресс-службе компании.
Персональные данные при этом останутся в тайне. Всего в Тюменской области установлено 1 786 «умных» устройств. В каждой из 906 аудиторий, где школьники будут сдавать ЕГЭ — по две камеры с функцией ИИ. Онлайн-трансляция будет вестись из 54 образовательных учреждений региона и двух центров обработки информации.
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