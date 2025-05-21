21 мая 2025

Искусственный интеллект не даст тюменским школьникам списать на ЕГЭ

В Тюменской области на ЕГЭ будут работать камеры с искусственным интеллектом
© Служба новостей «URA.RU»
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На ЕГЭ в Тюменской области будут работать «умные» камеры видеонаблюдения
На ЕГЭ в Тюменской области будут работать «умные» камеры видеонаблюдения Фото:

В пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Тюменской области установлено более 1 700 камер видеонаблюдения с функцией искусственного интеллекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком». Первые экзамены начнут проходить 23 мая и продлятся около месяца.

«Система видеонаблюдения состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания. В обзор камер, установленных в аудиториях, попадают участники ЕГЭ, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов», — пояснили агентству в пресс-службе компании.

Персональные данные при этом останутся в тайне. Всего в Тюменской области установлено 1 786 «умных» устройств. В каждой из 906 аудиторий, где школьники будут сдавать ЕГЭ — по две камеры с функцией ИИ. Онлайн-трансляция будет вестись из 54 образовательных учреждений региона и двух центров обработки информации.

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В пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) Тюменской области установлено более 1 700 камер видеонаблюдения с функцией искусственного интеллекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком». Первые экзамены начнут проходить 23 мая и продлятся около месяца. «Система видеонаблюдения состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания. В обзор камер, установленных в аудиториях, попадают участники ЕГЭ, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов », — пояснили агентству в пресс-службе компании. Персональные данные при этом останутся в тайне. Всего в Тюменской области установлено 1 786 «умных» устройств. В каждой из 906 аудиторий, где школьники будут сдавать ЕГЭ — по две камеры с функцией ИИ. Онлайн-трансляция будет вестись из 54 образовательных учреждений региона и двух центров обработки информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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