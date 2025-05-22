В Тюмени подросток на мотоцикле столкнул иномарку в кювет. Фото

В Тюмени подросток на мотоцикле врезался в BMW
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Авария произошла на федеральной трассе
Авария произошла на федеральной трассе Фото:

На 21-м километре автодороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области мотоцикл «Урал» под управлением 14-летнего подростка врезался в легковой BMW. От удара иномарку, за рулем которой находилась женщина, отбросило в кювет. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Мотоцикл „Урал“ и автомобиль BMW сегодня столкнулись на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области. От удара оба транспортных средства опрокинулись, а BMW даже „улетел“ в кювет», — указано в сообщении ГАИ по Тюменской области.

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Подросток, который находился за рулем мотоцикла, не имеет права управления транспортом.

От удара иномарку отбросило в кювет
От удара иномарку отбросило в кювет
Фото:

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На 21-м километре автодороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области мотоцикл «Урал» под управлением 14-летнего подростка врезался в легковой BMW. От удара иномарку, за рулем которой находилась женщина, отбросило в кювет. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Мотоцикл „Урал“ и автомобиль BMW сегодня столкнулись на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области. От удара оба транспортных средства опрокинулись, а BMW даже „улетел“ в кювет», — указано в сообщении ГАИ по Тюменской области. В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Подросток, который находился за рулем мотоцикла, не имеет права управления транспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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