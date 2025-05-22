На 21-м километре автодороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области мотоцикл «Урал» под управлением 14-летнего подростка врезался в легковой BMW. От удара иномарку, за рулем которой находилась женщина, отбросило в кювет. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«Мотоцикл „Урал“ и автомобиль BMW сегодня столкнулись на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области. От удара оба транспортных средства опрокинулись, а BMW даже „улетел“ в кювет», — указано в сообщении ГАИ по Тюменской области.
В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Подросток, который находился за рулем мотоцикла, не имеет права управления транспортом.
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