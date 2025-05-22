Тюменские аграрии выпустили в продажу зерно опасного урожая

В Тюменской области было выпущено в обращение три партии гороха 2024 года, не соответствующие индикатору риска. Нарушения выявлены по итогам внеплановой проверки, сообщает Россельхознадзор по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
«По результатам внеплановой проверки установлено, что ИП Главой КФХ Дмитриевым С.Г. сформированы и выпущены в обращение (реализацию) три партии зерна гороха урожая 2024 года общей массой 112,39 тонны, которые подпадают под установленные параметры вышеуказанного индикатора риска», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Проверка была инициирована из-за неоднократных нарушений потребительских свойств партий продукции, зафиксированных во ФГИС «Зерно» в течение месяца, не соответствующих национальным стандартам.
По итогам проверки виновные привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения. Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении причин нарушений и рекомендации по соблюдению требований для предотвращения подобных рисков.
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