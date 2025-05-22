22 мая 2025

Тюменские аграрии выпустили в продажу зерно опасного урожая

© Служба новостей «URA.RU»
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В реализацию было выпущено три партии зерна массой более 100 тон, которые не соответствовали стандартам
В реализацию было выпущено три партии зерна массой более 100 тон, которые не соответствовали стандартам Фото:

В Тюменской области было выпущено в обращение три партии гороха 2024 года, не соответствующие индикатору риска. Нарушения выявлены по итогам внеплановой проверки, сообщает Россельхознадзор по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

«По результатам внеплановой проверки установлено, что ИП Главой КФХ Дмитриевым С.Г. сформированы и выпущены в обращение (реализацию) три партии зерна гороха урожая 2024 года общей массой 112,39 тонны, которые подпадают под установленные параметры вышеуказанного индикатора риска», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Проверка была инициирована из-за неоднократных нарушений потребительских свойств партий продукции, зафиксированных во ФГИС «Зерно» в течение месяца, не соответствующих национальным стандартам.

По итогам проверки виновные привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения. Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении причин нарушений и рекомендации по соблюдению требований для предотвращения подобных рисков.

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В Тюменской области было выпущено в обращение три партии гороха 2024 года, не соответствующие индикатору риска. Нарушения выявлены по итогам внеплановой проверки, сообщает Россельхознадзор по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. «По результатам внеплановой проверки установлено, что ИП Главой КФХ Дмитриевым С.Г. сформированы и выпущены в обращение (реализацию) три партии зерна гороха урожая 2024 года общей массой 112,39 тонны, которые подпадают под установленные параметры вышеуказанного индикатора риска», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Проверка была инициирована из-за неоднократных нарушений потребительских свойств партий продукции, зафиксированных во ФГИС «Зерно» в течение месяца, не соответствующих национальным стандартам. По итогам проверки виновные привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде предупреждения. Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении причин нарушений и рекомендации по соблюдению требований для предотвращения подобных рисков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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