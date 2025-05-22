22 мая 2025

В Тюменской области резко выросло число турфирм

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году в Тюменской области насчитывается 915 предприятий в сфере турбизнеса
В 2025 году в Тюменской области насчитывается 915 предприятий в сфере турбизнеса Фото:

В Тюменской области зафиксирован рост числа организаций, занятых в сфере туризма. По данным РБК Тюмень, за два года количество предприятий, занимающихся турбизнесом, увеличилось более чем на 40.

«В Тюменской области выросла доля турбизнеса. Если в январе 2023 года таких организаций насчитывалось 874, то в начале 2025 года — 915», — сказано в telegram-канале РБК Тюмень.

Туристические агентства и туроператоры вышли в лидеры по количеству вновь зарегистрированных предприятий. За последние два года прирост числа подобных организаций и самозанятых граждан составил 31. Отмечено увеличение числа гостиниц и иных объектов временного размещения — их количество выросло на 10.

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В Тюменской области зафиксирован рост числа организаций, занятых в сфере туризма. По данным РБК Тюмень, за два года количество предприятий, занимающихся турбизнесом, увеличилось более чем на 40. «В Тюменской области выросла доля турбизнеса. Если в январе 2023 года таких организаций насчитывалось 874, то в начале 2025 года — 915», — сказано в telegram-канале РБК Тюмень. Туристические агентства и туроператоры вышли в лидеры по количеству вновь зарегистрированных предприятий. За последние два года прирост числа подобных организаций и самозанятых граждан составил 31. Отмечено увеличение числа гостиниц и иных объектов временного размещения — их количество выросло на 10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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