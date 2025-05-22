В Тобольске школьникам провели первую в России экскурсию-квест по нефтехимическому предприятию

В Тобольске для школьников состоялась первая в России интерактивная экскурсия-квест по действующему нефтехимическому предприятию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ЗапСибНефтехима». Ребятам продемонстрировали производственные мощности предприятия.
«Экскурсия по „ЗапСибНефтехиму“ поможет школьникам познакомиться с основами современной нефтехимии и технологическими процессами производства синтетических материалов, увидеть полезные продукты нефтехимической отрасли, ежедневно используемые человеком, узнать больше о перспективных направлениях в области химии», — рассказали агентству в пресс-службе компании.
Для школьников представители предприятия подготовили четыре точки интереса: операторная, смотровая площадка, химическая лаборатория, открытая площадка рядом с печами пиролиза. Молодым тоболякам было необходимо обнаружить здесь специальные интерактивные кубы, которые позволили им получить ключи для дальнейшего прохождения квеста.
«В ходе экскурсии дети получают первые знания о профессиях, которые есть у нас на предприятиях нефтехимической промышленности, открывают в себе исследовательский интерес и осознают важность новых знаний для их будущего. Вся экскурсия проходит в игровой форме, что позволяет ребятам очень легко получать самые настоящие научные знания из области химии и других технических наук», — отметил главный инженер»ЗапСибНефтехима» Владимир Романов.
Малые архитектурные объекты, с которыми взаимодействуют участники квеста, получили наименования и оформление в стилистике периодической таблицы Менделеева, символизируя особые элементы. Три из них — «Технологий», «Экологий» и «Командий» — олицетворяют стремление компании к внедрению инноваций в нефтехимической отрасли. Четвертый элемент — «Сибурий» — является ключевым и воплощает результат синергии первых трех направлений.
«Сегодняшний день мне очень понравился! Завод просто огромный, я была в полном восторге! Особенно мне понравились рисунки животных на производственных зданиях — это так красиво и одновременно символично, показывает заботу об окружающем мире. А еще хочу отметить ведущих экскурсии. Меня приятно удивило, как сотрудники предприятия, имея совершенно технические профессии, могут так легко и увлекательно рассказывать нам о своей работе», — поделилась участница экскурсии «Элементы СИБУРа» Яна Костецкая.
24 мая в Тобольске отметят 30-летие компании «Сибур» и День химика. В городе пройдет большой праздник, который завершится выступлением музыкальных групп «Пелагея» и «Градусы».
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