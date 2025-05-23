Тюменцы массово бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

В Тюмени на 48% вырос спрос на кондиционеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость кондиционеров - 17 тысяч рублей
Средняя стоимость кондиционеров - 17 тысяч рублей Фото:

В апреле в Тюмени спрос на кондиционеры вырос на 48% и на 17% — на вентиляторы по сравнению с мартом. Такую статистику приводят аналитики сервиса «Авито Товары».

«По сравнению с мартом продажи кондиционеров в апреле выросли на 48%. Средняя цена нового устройства составила около 17 тысяч рублей, а подержанного — 16 тысяч», — сообщают аналитики.

В качестве более доступной замены сплит-системы тюменцы стали чаще покупать вентиляторы — в апреле их продажи повысились на 17% по сравнению с мартом. Вентилятор «с рук» можно купить примерно за 1,7 тысяч рублей, в то время как новый обойдется в пять тысяч рублей.

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В апреле в Тюмени спрос на кондиционеры вырос на 48% и на 17% — на вентиляторы по сравнению с мартом. Такую статистику приводят аналитики сервиса «Авито Товары». «По сравнению с мартом продажи кондиционеров в апреле выросли на 48%. Средняя цена нового устройства составила около 17 тысяч рублей, а подержанного — 16 тысяч», — сообщают аналитики. В качестве более доступной замены сплит-системы тюменцы стали чаще покупать вентиляторы — в апреле их продажи повысились на 17% по сравнению с мартом. Вентилятор «с рук» можно купить примерно за 1,7 тысяч рублей, в то время как новый обойдется в пять тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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