Тюменцы массово бросились скупать кондиционеры и вентиляторы

В апреле в Тюмени спрос на кондиционеры вырос на 48% и на 17% — на вентиляторы по сравнению с мартом. Такую статистику приводят аналитики сервиса «Авито Товары».
«По сравнению с мартом продажи кондиционеров в апреле выросли на 48%. Средняя цена нового устройства составила около 17 тысяч рублей, а подержанного — 16 тысяч», — сообщают аналитики.
В качестве более доступной замены сплит-системы тюменцы стали чаще покупать вентиляторы — в апреле их продажи повысились на 17% по сравнению с мартом. Вентилятор «с рук» можно купить примерно за 1,7 тысяч рублей, в то время как новый обойдется в пять тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!