В Тобольске сотни горожан строем прошлись в параде, посвященном Дню химика. Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места событий.
«Десятки и сотни горожан прошлись по центральным улицам города стройным парадом, несмотря на холод, дождь и снег. В руках они держали деревянные таблички с элементами периодической системы Менделеева, флаги, а также праздничные ветряные змеи», — отметил корреспондент агентства с Базарной площади в Тобольске.
Мероприятие было посвящено Дню химика, который в России традиционно празднуется в последнее воскресенье мая. В этом году праздничное шествие состоялось в день 30-летия компании «СИБУР», поэтому в колонне приняли участие и сотрудники предприятия.
Празднование Дня химика состоялось 24 мая. В программу вошла церемония награждения сотрудников, интерактивы с известными ведущими, а также концерт с участием певицы Пелагеи и группы «Градусы». Праздник завершится салютом и будет сопровождаться мастер-классами, спортивными состязаниями и работой аниматоров по всему городу.
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