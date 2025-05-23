23 мая 2025

В Тобольске сотни людей вышли на парад, несмотря на снег и дождь. Видео

В Тобольске состоялся парад в честь Дня химика
© Служба новостей «URA.RU»
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Тоболяки прошлись в параде несмотря на ненастную погоду: холод, дождь и снег
Тоболяки прошлись в параде несмотря на ненастную погоду: холод, дождь и снег Фото:

В Тобольске сотни горожан строем прошлись в параде, посвященном Дню химика. Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места событий.

«Десятки и сотни горожан прошлись по центральным улицам города стройным парадом, несмотря на холод, дождь и снег. В руках они держали деревянные таблички с элементами периодической системы Менделеева, флаги, а также праздничные ветряные змеи», — отметил корреспондент агентства с Базарной площади в Тобольске.

Мероприятие было посвящено Дню химика, который в России традиционно празднуется в последнее воскресенье мая. В этом году праздничное шествие состоялось в день 30-летия компании «СИБУР», поэтому в колонне приняли участие и сотрудники предприятия.

Празднование Дня химика состоялось 24 мая. В программу вошла церемония награждения сотрудников, интерактивы с известными ведущими, а также концерт с участием певицы Пелагеи и группы «Градусы». Праздник завершится салютом и будет сопровождаться мастер-классами, спортивными состязаниями и работой аниматоров по всему городу.

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В Тобольске сотни горожан строем прошлись в параде, посвященном Дню химика. Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места событий. «Десятки и сотни горожан прошлись по центральным улицам города стройным парадом, несмотря на холод, дождь и снег. В руках они держали деревянные таблички с элементами периодической системы Менделеева, флаги, а также праздничные ветряные змеи», — отметил корреспондент агентства с Базарной площади в Тобольске. Мероприятие было посвящено Дню химика, который в России традиционно празднуется в последнее воскресенье мая. В этом году праздничное шествие состоялось в день 30-летия компании «СИБУР», поэтому в колонне приняли участие и сотрудники предприятия. Празднование Дня химика состоялось 24 мая. В программу вошла церемония награждения сотрудников, интерактивы с известными ведущими, а также концерт с участием певицы Пелагеи и группы «Градусы». Праздник завершится салютом и будет сопровождаться мастер-классами, спортивными состязаниями и работой аниматоров по всему городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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