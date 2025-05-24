Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов России по посещаемости санаториев

Тюменская область заняла девятое место среди российских регионов по числу отдыхавших в местных в санаториях в 2024 году. Так, санатории региона приняли за год 162,6 тысячи гостей, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал «Санатории-России.рф» .
«Топ-25 регионов России по количеству отдыхающих в 2024 году... Девятое место санатории Тюменской области: 162 573 отдыхающих, рост на 2,4%», — написано на сайте.
Всего регионе работают 36 санаториев и оздоровительных центров с общей вместимостью свыше 7090 мест. Аналитики отмечают, что привлекательность региона для туристов связана с расширением инфраструктуры и развитием оздоровительных программ.
Лидерами по числу отдыхающих ожидаемо стали Краснодарский и Ставропольский края, а также Республика Крым, Московская область и Башкортостан. По России в целом в 2024 году отмечен умеренный рост спроса: учреждения санаторно-курортного лечения приняли более 7,2 миллиона человек, что на 3,2% превышает показатель прошлого года.
Тюмень привлекает российских и иностранных туристов во многом благодаря званию «Термальной столицы» Сибири и Урала. По данным регионального департамента по туризму, местные горячие источники предлагают более низкие цены, чем соседние с Тюменью регионы. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!