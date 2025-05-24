24 мая 2025

В Тюмени нашли орден Красной Звезды, разыскиваются родственники героя войны

Поисковики ищут родственников героя войны Ефима Пантелеева из тюменского села
© Служба новостей «URA.RU»
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Ефим Николаевич проживал в селе Омутинское Тюменской области
Ефим Николаевич проживал в селе Омутинское Тюменской области Фото:

В Тюмени разыскивают родственников героя Великой Отечественной войны Ефима Николаевича Пантелеева 1909 года рождения. Как сообщили в Тюменском областном поисковом центре, на улице Ватутина были найдены его боевые награды, среди которых орден Красной Звезды. Герой проживал в селе Омутинское Тюменской области.

«В Тюмени на улице Ватутина были найдены награды, среди которых — орден Красной Звезды ефрейтора Пантелеева Ефима Николаевича, 1909 года рождения, уроженца деревни Бараново Усманского района Смоленской области. Военнослужащий был призван на фронт Омутинским РВК нынешней Тюменской области», — сообщили в группе VK общественной организации.

В банке данных «Память народа» указано, что старший телефонист батареи управления бригады Ефим Пантелеев также награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

По данным архива Минобороны РФ, в 1947 году Ефим Пантелеев проживал в селе Омутинское Тюменской области. Информацию о его родственниках или потомках просят сообщить в Тюменский поисковый центр по телефону: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88).

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В Тюмени разыскивают родственников героя Великой Отечественной войны Ефима Николаевича Пантелеева 1909 года рождения. Как сообщили в Тюменском областном поисковом центре, на улице Ватутина были найдены его боевые награды, среди которых орден Красной Звезды. Герой проживал в селе Омутинское Тюменской области. «В Тюмени на улице Ватутина были найдены награды, среди которых — орден Красной Звезды ефрейтора Пантелеева Ефима Николаевича, 1909 года рождения, уроженца деревни Бараново Усманского района Смоленской области. Военнослужащий был призван на фронт Омутинским РВК нынешней Тюменской области», — сообщили в группе VK общественной организации. В банке данных «Память народа» указано, что старший телефонист батареи управления бригады Ефим Пантелеев также награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». По данным архива Минобороны РФ, в 1947 году Ефим Пантелеев проживал в селе Омутинское Тюменской области. Информацию о его родственниках или потомках просят сообщить в Тюменский поисковый центр по телефону: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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