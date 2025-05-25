25 мая 2025
24 мая 2025

В ЯНАО откроют прокат велосипедов

В Надыме откроют летний прокат велосипедов, роликов и самокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокат начнет работать с 1 июня
Прокат начнет работать с 1 июня Фото:

В Надыме на площади Юбилейной с началом лета откроют прокат велосипедов, самокатов и роликов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Жаромских. 

«С 1 июня по традиции откроем на площади Юбилейной прокат велосипедов, самокатов и роликов. Вновь заработает карусель, батут и тир. Откроем лето все вместе!» — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских. 

Открытие летнего проката на площади Юбилейной совпадает с временным ограничением движения транспорта в Надыме: с 27 мая по 9 июня перекроют участок дороги от спортшколы «Арктика» до перекрестка улиц Зверева и Рыжкова из-за реконструкции автодороги. Ранее подобные временные меры уже вводились в других городах ЯНАО для проведения дорожных и коммунальных работ.

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В Надыме на площади Юбилейной с началом лета откроют прокат велосипедов, самокатов и роликов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Жаромских.  «С 1 июня по традиции откроем на площади Юбилейной прокат велосипедов, самокатов и роликов. Вновь заработает карусель, батут и тир. Откроем лето все вместе!» — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских.  Открытие летнего проката на площади Юбилейной совпадает с временным ограничением движения транспорта в Надыме: с 27 мая по 9 июня перекроют участок дороги от спортшколы «Арктика» до перекрестка улиц Зверева и Рыжкова из-за реконструкции автодороги. Ранее подобные временные меры уже вводились в других городах ЯНАО для проведения дорожных и коммунальных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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