В ЯНАО откроют прокат велосипедов

В Надыме на площади Юбилейной с началом лета откроют прокат велосипедов, самокатов и роликов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Жаромских.
«С 1 июня по традиции откроем на площади Юбилейной прокат велосипедов, самокатов и роликов. Вновь заработает карусель, батут и тир. Откроем лето все вместе!» — написал в своем telegram-канале Дмитрий Жаромских.
Открытие летнего проката на площади Юбилейной совпадает с временным ограничением движения транспорта в Надыме: с 27 мая по 9 июня перекроют участок дороги от спортшколы «Арктика» до перекрестка улиц Зверева и Рыжкова из-за реконструкции автодороги. Ранее подобные временные меры уже вводились в других городах ЯНАО для проведения дорожных и коммунальных работ.
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