Долгострой на Ямале возведут спустя 10 лет

В селе Аксарка (ЯНАО) работы на долгострое по улице Больничной возобновились в конце марта 2025 года. Завершить объект планируется в 2026 году. Об этом сообщили представители строительной компании в беседе с журналистами.
«Здание на улице Больничной стояло заброшенным из-за недобросовестного подрядчика почти 10 лет. В первых числах апреля дом оброс лесами, строители начали вставлять окна и утеплять фасад. Сейчас здание частично одето в металлические кассеты. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, и строители намерены сдать дом в эксплуатацию уже в следующем году», — передает информацию издание «Вести Ямал».
По словам представителей застройщика, на первом этаже здания разместятся различные организации, а на остальных этажах будут расположены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 80 квадратных метров. Уточняется, что объект находится на особом контроле.
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