26 мая 2025

Долгострой на Ямале возведут спустя 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Завершить работы планируется в 2026 году
Завершить работы планируется в 2026 году Фото:

В селе Аксарка (ЯНАО) работы на долгострое по улице Больничной возобновились в конце марта 2025 года. Завершить объект планируется в 2026 году. Об этом сообщили представители строительной компании в беседе с журналистами.

«Здание на улице Больничной стояло заброшенным из-за недобросовестного подрядчика почти 10 лет. В первых числах апреля дом оброс лесами, строители начали вставлять окна и утеплять фасад. Сейчас здание частично одето в металлические кассеты. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, и строители намерены сдать дом в эксплуатацию уже в следующем году», — передает информацию издание «Вести Ямал».

По словам представителей застройщика, на первом этаже здания разместятся различные организации, а на остальных этажах будут расположены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 80 квадратных метров. Уточняется, что объект находится на особом контроле.

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В селе Аксарка (ЯНАО) работы на долгострое по улице Больничной возобновились в конце марта 2025 года. Завершить объект планируется в 2026 году. Об этом сообщили представители строительной компании в беседе с журналистами. «Здание на улице Больничной стояло заброшенным из-за недобросовестного подрядчика почти 10 лет.  В первых числах апреля дом оброс лесами, строители начали вставлять окна и утеплять фасад. Сейчас здание частично одето в металлические кассеты. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, и строители намерены сдать дом в эксплуатацию уже в следующем году», — передает информацию издание «Вести Ямал». По словам представителей застройщика, на первом этаже здания разместятся различные организации, а на остальных этажах будут расположены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 80 квадратных метров. Уточняется, что объект находится на особом контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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