10 мая 2025
09 мая 2025

В Курганской области учителя и медики вынуждены заниматься подработкой

© Служба новостей «URA.RU»
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В сфере здравоохранения подрабатывает почти четверть курганцев, совмещающих работу
В сфере здравоохранения подрабатывает почти четверть курганцев, совмещающих работу Фото:

Подработкой чаще всего вынуждены заниматься учителя и медики. Всего в Курганской области в 2024 году совмещали основную работу с дополнительной три тысячи трудящихся. Об этом сообщает Свердловскстат.

«Подработка сегодня стала жизненным элементом, служащим страховкой от непредвиденных обстоятельств. В Курганской области совмещают работу три тысячи человек. Сферу образования выбирают 38% совместителей, здравоохранения — 23%, административную деятельность — 9%», — сообщается в группе Свердловскстата в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве также отмечают, что работе по совместительству курганцы уделяют в среднем 3,4 часа в день. В соседней Свердловской области ситуация похожая: по совмещению в сфере образования трудятся 43% подрабатывающих, в сфере здравоохранения — 15%.

Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько в Кургане зарабатывают таксисты. Зарплаты водителей доходят до 100 000 рублей.

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Подработкой чаще всего вынуждены заниматься учителя и медики. Всего в Курганской области в 2024 году совмещали основную работу с дополнительной три тысячи трудящихся. Об этом сообщает Свердловскстат. «Подработка сегодня стала жизненным элементом, служащим страховкой от непредвиденных обстоятельств. В Курганской области совмещают работу три тысячи человек. Сферу образования выбирают 38% совместителей, здравоохранения — 23%, административную деятельность — 9%», — сообщается в группе Свердловскстата в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве также отмечают, что работе по совместительству курганцы уделяют в среднем 3,4 часа в день. В соседней Свердловской области ситуация похожая: по совмещению в сфере образования трудятся 43% подрабатывающих, в сфере здравоохранения — 15%. Ранее URA.RU рассказывало о том, сколько в Кургане зарабатывают таксисты. Зарплаты водителей доходят до 100 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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