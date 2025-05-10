В Курганской области учителя и медики вынуждены заниматься подработкой

Подработкой чаще всего вынуждены заниматься учителя и медики. Всего в Курганской области в 2024 году совмещали основную работу с дополнительной три тысячи трудящихся. Об этом сообщает Свердловскстат.
«Подработка сегодня стала жизненным элементом, служащим страховкой от непредвиденных обстоятельств. В Курганской области совмещают работу три тысячи человек. Сферу образования выбирают 38% совместителей, здравоохранения — 23%, административную деятельность — 9%», — сообщается в группе Свердловскстата в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве также отмечают, что работе по совместительству курганцы уделяют в среднем 3,4 часа в день. В соседней Свердловской области ситуация похожая: по совмещению в сфере образования трудятся 43% подрабатывающих, в сфере здравоохранения — 15%.
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