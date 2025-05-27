Круиз по Ямалу или Мальдивы: цена на речной тур перевалила за 500 000 рублей

В текущем году круизный тур по Оби на теплоходе «Северная сказка» будет стоить почти полмиллиона рублей. За эти же деньги ямальцам доступен отдых на Мальдивах в пятизвездочном отеле на двоих.
«Круиз на 15 дней «На далекий Север» по маршруту Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Березово — Мужи (Ханты-Мужи) — Салехард — Салемал — Новый порт — Аксарка — Салехард — Новый Киеват — Шеркалы — Сургут», — сообщается на сайте круизной компании. Цена в двухместной каюте начинается от 397 190 рублей и доходит до 526 790 рублей.
В стоимость круиза включено трехразовое питание, экскурсионная и развлекательная программа. При оформлении тура действуют разнообразные скидки.
По данным площадки по продаже интернет-туров «Travelata.ru», за аналогичные деньги доступен 14-дневный тур на атолл Баа на Мальдивах. Он включает в себя проживание в пятизвездочном отеле на двоих и расположение на первой линии в 25 метрах от пляжа.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году путешествие на теплоходе по Оби стоило 269 000 рублей. Место в трехместной каюте было доступно за 160 тысяч рублей.
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