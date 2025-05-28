В Тюмени перекроют дороги из-за соревнований. Фото

В Тюмени 7 июня в Комарово перекроют дорогу из-за соревнований
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования пройдут с 7 по 9 июня
Соревнования пройдут с 7 по 9 июня Фото:

В Тюмени в районе Комарово 7 июня перекроют движение по улице Уездной на участке от Престольной до Губернской. Ограничение связано с проведением Всероссийских соревнований. Об этом сообщили в telegram-канале главного управления строительства региона.

«7 июня в микрорайоне Комарово на улице Уездной от Престольной до Губернской временно перекроют дорогу для движения автомобилей. В связи с проведением Всероссийских соревнований, а также Чемпионата и Первенства Тюменской области по велосипедному спорту, с 7 по 9 июня будут введены временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог», — говорится в сообщении ГУС.

8 и 9 июня также будет ограничено движение на автомобильной дороге Богандинский — Червишево — Чаплык с 36 по 46 километр. Начало спортивных мероприятий запланировано на 10:00, перекрытие дорог начнется в 09:50.

Дорогу перекроют 7 июня.
Дорогу перекроют 7 июня.
Фото:

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В Тюмени в районе Комарово 7 июня перекроют движение по улице Уездной на участке от Престольной до Губернской. Ограничение связано с проведением Всероссийских соревнований. Об этом сообщили в telegram-канале главного управления строительства региона. «7 июня в микрорайоне Комарово на улице Уездной от Престольной до Губернской временно перекроют дорогу для движения автомобилей. В связи с проведением Всероссийских соревнований, а также Чемпионата и Первенства Тюменской области по велосипедному спорту, с 7 по 9 июня будут введены временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог», — говорится в сообщении ГУС. 8 и 9 июня также будет ограничено движение на автомобильной дороге Богандинский — Червишево — Чаплык с 36 по 46 километр. Начало спортивных мероприятий запланировано на 10:00, перекрытие дорог начнется в 09:50.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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