В Тюмени в районе Комарово 7 июня перекроют движение по улице Уездной на участке от Престольной до Губернской. Ограничение связано с проведением Всероссийских соревнований. Об этом сообщили в telegram-канале главного управления строительства региона.
«7 июня в микрорайоне Комарово на улице Уездной от Престольной до Губернской временно перекроют дорогу для движения автомобилей. В связи с проведением Всероссийских соревнований, а также Чемпионата и Первенства Тюменской области по велосипедному спорту, с 7 по 9 июня будут введены временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог», — говорится в сообщении ГУС.
8 и 9 июня также будет ограничено движение на автомобильной дороге Богандинский — Червишево — Чаплык с 36 по 46 километр. Начало спортивных мероприятий запланировано на 10:00, перекрытие дорог начнется в 09:50.
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