У входа в магазин «Метрополис» в микрорайоне Энергетики в Кургане разобрана тротуарная плитка. Из-за этого тяжело заезжать в торговую точку на коляске. Об этом говорится в жалобе.
«Вход в „Метрополис“ на проспекте Конституции, 59 недоступен для колясок из-за разрушенной кладки. Необходимо проверить вход на соответствие нормам доступности и обеспечить безопасный заезд для колясок», — сообщается на сайте «Обратись». Обращение иллюстрирует фото, на котором видно препятствие для маломобильных горожан.
В ООО «Метрополис» направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее Роспотребнадзор провел выездное обследование магазина «Метрополис» в Заозерном районе Кургана после жалоб жителей на антисанитарию. Специалисты зафиксировали нарушения требований к чистоте помещений и оборудования.
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