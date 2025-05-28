28 мая 2025

Горожане пожаловались на недоступную среду у «Метрополиса» в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У входа разобрана плитка
У входа разобрана плитка Фото:

У входа в магазин «Метрополис» в микрорайоне Энергетики в Кургане разобрана тротуарная плитка. Из-за этого тяжело заезжать в торговую точку на коляске. Об этом говорится в жалобе.

«Вход в „Метрополис“ на проспекте Конституции, 59 недоступен для колясок из-за разрушенной кладки. Необходимо проверить вход на соответствие нормам доступности и обеспечить безопасный заезд для колясок», — сообщается на сайте «Обратись». Обращение иллюстрирует фото, на котором видно препятствие для маломобильных горожан.

В ООО «Метрополис» направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее Роспотребнадзор провел выездное обследование магазина «Метрополис» в Заозерном районе Кургана после жалоб жителей на антисанитарию. Специалисты зафиксировали нарушения требований к чистоте помещений и оборудования.

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У входа в магазин «Метрополис» в микрорайоне Энергетики в Кургане разобрана тротуарная плитка. Из-за этого тяжело заезжать в торговую точку на коляске. Об этом говорится в жалобе. «Вход в „Метрополис“ на проспекте Конституции, 59 недоступен для колясок из-за разрушенной кладки. Необходимо проверить вход на соответствие нормам доступности и обеспечить безопасный заезд для колясок», — сообщается на сайте «Обратись». Обращение иллюстрирует фото, на котором видно препятствие для маломобильных горожан. В ООО «Метрополис» направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее Роспотребнадзор провел выездное обследование магазина «Метрополис» в Заозерном районе Кургана после жалоб жителей на антисанитарию. Специалисты зафиксировали нарушения требований к чистоте помещений и оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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