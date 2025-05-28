Лесник Казанского филиала Тюменской авиабазы (Казанский район, Тюменская область) Сергей Гордеюк погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал департамента лесного комплекса Тюменской области.
«Ушел из жизни наш коллега и товарищ Сергей Алексеевич Гордеюк, лесник 2 категории Казанского филиала. В ноябре 2023 года он добровольно отправился в зону специальной военной операции, чтобы защищать мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Его отвага и самоотверженность стали примером настоящего служения Отечеству», — указано в публикации областного департамента лесного комплекса.
Сергей Гордеюк родился в 1986 году в деревне Михайловка Казанского района. В сфере лесного хозяйства он работал с 2010 года, а в коллектив Тюменской авиабазы пришел в августе 2016 года.
Ранее URA.RU писало о том, что в ходе СВО погиб тренер по плаванию Антон Ерофеев из Тюмени. Похороны военного состоялись в начале мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!