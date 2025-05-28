28 мая 2025

На СВО погиб лесник из Тюменской области Сергей Гордеюк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Гордеюк погиб в ходе выполнения боевых задач СВО
Сергей Гордеюк погиб в ходе выполнения боевых задач СВО Фото:

Лесник Казанского филиала Тюменской авиабазы (Казанский район, Тюменская область) Сергей Гордеюк погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал департамента лесного комплекса Тюменской области.

«Ушел из жизни наш коллега и товарищ Сергей Алексеевич Гордеюк, лесник 2 категории Казанского филиала. В ноябре 2023 года он добровольно отправился в зону специальной военной операции, чтобы защищать мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Его отвага и самоотверженность стали примером настоящего служения Отечеству», — указано в публикации областного департамента лесного комплекса.

Сергей Гордеюк родился в 1986 году в деревне Михайловка Казанского района. В сфере лесного хозяйства он работал с 2010 года, а в коллектив Тюменской авиабазы пришел в августе 2016 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в ходе СВО погиб тренер по плаванию Антон Ерофеев из Тюмени. Похороны военного состоялись в начале мая.

Сергей Гордеюк ушел на СВО добровольцев
Сергей Гордеюк ушел на СВО добровольцев
Фото:

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Лесник Казанского филиала Тюменской авиабазы (Казанский район, Тюменская область) Сергей Гордеюк погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает telegram-канал департамента лесного комплекса Тюменской области. «Ушел из жизни наш коллега и товарищ Сергей Алексеевич Гордеюк, лесник 2 категории Казанского филиала. В ноябре 2023 года он добровольно отправился в зону специальной военной операции, чтобы защищать мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Его отвага и самоотверженность стали примером настоящего служения Отечеству», — указано в публикации областного департамента лесного комплекса. Сергей Гордеюк родился в 1986 году в деревне Михайловка Казанского района. В сфере лесного хозяйства он работал с 2010 года, а в коллектив Тюменской авиабазы пришел в августе 2016 года. Ранее URA.RU писало о том, что в ходе СВО погиб тренер по плаванию Антон Ерофеев из Тюмени. Похороны военного состоялись в начале мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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