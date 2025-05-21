В ходе СВО погиб тренер по плаванию Антон Ерофеев из Тюмени. Об этом сообщил официальный паблик Федерации плавания Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Похороны военного состоялись в начале мая.
«С болью в сердце сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш коллега, верный товарищ, отец, прекрасный человек и тренер. Ерофеев Антон Анатольевич», — указано в публикации областной Федерации плавания.
Церемония прощания с тюменцем прошла 5 мая. Официальная дата смерти — 14 августа 2024 года.
Ранее URA.RU писало о том, что в ходе выполнения боевых задач СВО погиб военнослужащий из Ишимского района Сергей Журавлев. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
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