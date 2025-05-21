21 мая 2025

В Тюмени простились с тренером по плаванию, погибшим на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны бойца состоялись в начале мая
Похороны бойца состоялись в начале мая Фото:

В ходе СВО погиб тренер по плаванию Антон Ерофеев из Тюмени. Об этом сообщил официальный паблик Федерации плавания Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Похороны военного состоялись в начале мая.

«С болью в сердце сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш коллега, верный товарищ, отец, прекрасный человек и тренер. Ерофеев Антон Анатольевич», — указано в публикации областной Федерации плавания.

Церемония прощания с тюменцем прошла 5 мая. Официальная дата смерти — 14 августа 2024 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в ходе выполнения боевых задач СВО погиб военнослужащий из Ишимского района Сергей Журавлев. Об этом сообщила администрация муниципалитета. 

Антон Ерофеев был профессиональным тренером по плаванию
Антон Ерофеев был профессиональным тренером по плаванию
Фото:

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В ходе СВО погиб тренер по плаванию Антон Ерофеев из Тюмени. Об этом сообщил официальный паблик Федерации плавания Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Похороны военного состоялись в начале мая. «С болью в сердце сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш коллега, верный товарищ, отец, прекрасный человек и тренер. Ерофеев Антон Анатольевич», — указано в публикации областной Федерации плавания. Церемония прощания с тюменцем прошла 5 мая. Официальная дата смерти — 14 августа 2024 года. Ранее URA.RU писало о том, что в ходе выполнения боевых задач СВО погиб военнослужащий из Ишимского района Сергей Журавлев. Об этом сообщила администрация муниципалитета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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