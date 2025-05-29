В Кургане горит квартира в многоэтажке по Фарафонова. Видео

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Пожар произошел на восьмом этаже здания
Пожар произошел на восьмом этаже здания Фото:

В Заозерном районе Кургана горит квартира в многоэтажке по улице Фарафонова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Еще один пожар в Заозерном: горит квартира в многоэтажном доме по Фарафонова. По словам подписчицы, на место происшествия приехали скорая и пожарная машины», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». На видео очень сильно горит балкон на восьмом этаже здания.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделение МЧС Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана полыхают камыши у озера Черное. Сейчас там тушат пожар.

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В Заозерном районе Кургана горит квартира в многоэтажке по улице Фарафонова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Еще один пожар в Заозерном: горит квартира в многоэтажном доме по Фарафонова. По словам подписчицы, на место происшествия приехали скорая и пожарная машины», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». На видео очень сильно горит балкон на восьмом этаже здания. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделение МЧС Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана полыхают камыши у озера Черное. Сейчас там тушат пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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