Пожар произошел на восьмом этаже здания
В Заозерном районе Кургана горит квартира в многоэтажке по улице Фарафонова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Еще один пожар в Заозерном: горит квартира в многоэтажном доме по Фарафонова. По словам подписчицы, на место происшествия приехали скорая и пожарная машины», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». На видео очень сильно горит балкон на восьмом этаже здания.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отделение МЧС Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана полыхают камыши у озера Черное. Сейчас там тушат пожар.
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