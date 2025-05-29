Города ЯНАО готовятся к открытию пляжей, но купаться разрешат не на всех. Карта

Четыре города ЯНАО подали заявку на лицензирование пляжей
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Четыре города в ЯНАО готовят к открытию пляжи
Четыре города в ЯНАО готовят к открытию пляжи Фото:

Городские власти в ЯНАО готовятся к открытию пляжей. На лицензирование подано уже четыре заявки, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

«На сегодня в ГИМС подано уже четыре заявки на лицензирование пляжей. После необходимых проверок, разрешенный для купания пляж откроется в Ноябрьске на озере Светлом и в Тарко-Сале. Впервые подана заявка на лицензирование пляжа в Губкинском. Вопрос о разрешении на купание на этом пляже находится на рассмотрении», — рассказали корреспонденту агентства в ведомстве.

В Ноябрьске будут работать два пляжа — но купание в предыдущие годы разрешалось только на озере Светлом. Пляж на озере Ханто предназначен для отдыха у воды и купание на нем не разрешалось.

Летом 2024 года купание разрешалось на пляже в Муравленко. Пока заявка от города еще не поступила, но ожидается. Кроме того, пляжи в режиме зон отдыха работали в Новом Уренгое и Салехарде, а также планировалось обустройство пляжей в Лабытнанги.

Об обустройстве нового пляжа в Губкинском рассказывал мэр Андрей Бандурко в прямом эфире сентябре 2024 года. Власти города сдержали обещание.

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Городские власти в ЯНАО готовятся к открытию пляжей. На лицензирование подано уже четыре заявки, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления МЧС. «На сегодня в ГИМС подано уже четыре заявки на лицензирование пляжей. После необходимых проверок, разрешенный для купания пляж откроется в Ноябрьске на озере Светлом и в Тарко-Сале. Впервые подана заявка на лицензирование пляжа в Губкинском. Вопрос о разрешении на купание на этом пляже находится на рассмотрении», — рассказали корреспонденту агентства в ведомстве. В Ноябрьске будут работать два пляжа — но купание в предыдущие годы разрешалось только на озере Светлом. Пляж на озере Ханто предназначен для отдыха у воды и купание на нем не разрешалось. Летом 2024 года купание разрешалось на пляже в Муравленко. Пока заявка от города еще не поступила, но ожидается. Кроме того, пляжи в режиме зон отдыха работали в Новом Уренгое и Салехарде, а также планировалось обустройство пляжей в Лабытнанги. Об обустройстве нового пляжа в Губкинском рассказывал мэр Андрей Бандурко в прямом эфире сентябре 2024 года. Власти города сдержали обещание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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