Городские власти в ЯНАО готовятся к открытию пляжей. На лицензирование подано уже четыре заявки, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.
«На сегодня в ГИМС подано уже четыре заявки на лицензирование пляжей. После необходимых проверок, разрешенный для купания пляж откроется в Ноябрьске на озере Светлом и в Тарко-Сале. Впервые подана заявка на лицензирование пляжа в Губкинском. Вопрос о разрешении на купание на этом пляже находится на рассмотрении», — рассказали корреспонденту агентства в ведомстве.
В Ноябрьске будут работать два пляжа — но купание в предыдущие годы разрешалось только на озере Светлом. Пляж на озере Ханто предназначен для отдыха у воды и купание на нем не разрешалось.
Летом 2024 года купание разрешалось на пляже в Муравленко. Пока заявка от города еще не поступила, но ожидается. Кроме того, пляжи в режиме зон отдыха работали в Новом Уренгое и Салехарде, а также планировалось обустройство пляжей в Лабытнанги.
Об обустройстве нового пляжа в Губкинском рассказывал мэр Андрей Бандурко в прямом эфире сентябре 2024 года. Власти города сдержали обещание.
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