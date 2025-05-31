31 мая 2025
30 мая 2025

Ева и Гулчехра, Михаил с Айханом: как чаще и реже всего называют детей тюменцы

Михаил и Ева стали самыми популярными именами для младенцев в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедший период года в Тюменской области родилось 124 Евы и 150 Михаилов
За прошедший период года в Тюменской области родилось 124 Евы и 150 Михаилов Фото:

В Тюменской области самыми популярными именами для детей стали Ева и Александр, а реже всего малышей родители называли Райяной и Евсевием. Такая информация представлена на портале ЗАГС.

«Самые популярные имена для детей в Тюменской области в 2025 году. Девочки: Ева, София, Варвара, Анна, Мария. Мальчики: Михаил, Александр, Артем, Матвей, Роман», — следует из данных портала.

Там же представлены самые редкие имена. В список вошли Райяна, Дорофея, Гулчехра, Нурчолпон и Суман, а также Евсевий, Мухсин, Айхан, Ризвон и Рамир.

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В Тюменской области самыми популярными именами для детей стали Ева и Александр, а реже всего малышей родители называли Райяной и Евсевием. Такая информация представлена на портале ЗАГС. «Самые популярные имена для детей в Тюменской области в 2025 году. Девочки: Ева, София, Варвара, Анна, Мария. Мальчики: Михаил, Александр, Артем, Матвей, Роман», — следует из данных портала. Там же представлены самые редкие имена. В список вошли Райяна, Дорофея, Гулчехра, Нурчолпон и Суман, а также Евсевий, Мухсин, Айхан, Ризвон и Рамир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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