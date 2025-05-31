Ева и Гулчехра, Михаил с Айханом: как чаще и реже всего называют детей тюменцы

В Тюменской области самыми популярными именами для детей стали Ева и Александр, а реже всего малышей родители называли Райяной и Евсевием. Такая информация представлена на портале ЗАГС.
«Самые популярные имена для детей в Тюменской области в 2025 году. Девочки: Ева, София, Варвара, Анна, Мария. Мальчики: Михаил, Александр, Артем, Матвей, Роман», — следует из данных портала.
Там же представлены самые редкие имена. В список вошли Райяна, Дорофея, Гулчехра, Нурчолпон и Суман, а также Евсевий, Мухсин, Айхан, Ризвон и Рамир.
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