01 июня 2025
31 мая 2025

Более 490 тюменцев доставили в стационары за выходные

В Тюменской области 494 человека доставили в стационары за выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Диспетчеры передали в поликлиники 488 вызовов
Диспетчеры передали в поликлиники 488 вызовов Фото:

В Тюмени и Тюменской районе за выходные за помощью к врачам и фельдшерам скорой обратились 1 112 жителям. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В стационары доставили 494 тюменца.

«В экстренной форме поступило 548 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 494 пациента», — рассказали в департаменте.

С 8:00 до 20:00 диспетчеры передали в поликлиники 488 вызовов. Тюменцы жаловались на повышение артериального давления или температуры и боль в пояснице. Кроме того, врачи оперативного отдела дистанционно проконсультировали 82 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи.

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В Тюмени и Тюменской районе за выходные за помощью к врачам и фельдшерам скорой обратились 1 112 жителям. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В стационары доставили 494 тюменца. «В экстренной форме поступило 548 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 494 пациента», — рассказали в департаменте. С 8:00 до 20:00 диспетчеры передали в поликлиники 488 вызовов. Тюменцы жаловались на повышение артериального давления или температуры и боль в пояснице. Кроме того, врачи оперативного отдела дистанционно проконсультировали 82 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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