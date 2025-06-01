Более 490 тюменцев доставили в стационары за выходные

В Тюмени и Тюменской районе за выходные за помощью к врачам и фельдшерам скорой обратились 1 112 жителям. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В стационары доставили 494 тюменца.
«В экстренной форме поступило 548 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 494 пациента», — рассказали в департаменте.
С 8:00 до 20:00 диспетчеры передали в поликлиники 488 вызовов. Тюменцы жаловались на повышение артериального давления или температуры и боль в пояснице. Кроме того, врачи оперативного отдела дистанционно проконсультировали 82 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи.
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