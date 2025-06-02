В Тюмени официально разрешили купаться на трех пляжах — в районе «Верхнего бора», центра «Сибирь» и пруда Лесной. Об этом стало известно журналистам.
«Три санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии правилам водного объекта для использования в целях рекреации сотрудники Роспотребнадзора выдали базе отдыха „Верхний Бор“ (акватория озера Верхнее Кривое на 11 км Салаирского тракта), центру восстановительной медицины и реабилитации „Сибирь“ (пруд на 19 км Червишевского тракта, литера VII), ООО „Дельвер“ (акватория пруда Лесной)», — сообщило издание «Тюменская линия». Купальный сезон стартовал 20 мая.
Также этим летом должны открыть первый городской пляж на озере Круглое. Пока неизвестно, когда закончатся работы. Сейчас пляж не могут засыпать песком из-за поднятия воды в озере. Посмотреть, как сейчас выглядит будущий пляж, можно в фоторепортаже URA.RU.
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