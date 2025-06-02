В Шурышкарский район ЯНАО прибыли первые круизные туристы

Круизный теплоход «Северная сказка» прибыл в ЯНАО
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Круизный теплоход «Северная сказка» причалил в ЯНАО
Круизный теплоход «Северная сказка» причалил в ЯНАО Фото:

В ЯНАО прибыл круизный теплоход «Северная сказка», совершивший в текущем году свой первый рейс с заходом в село Мужи. Об этом сообщили в администрации Шурышкарского района.

«В этом году туристов встречают гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в департаменте экономики ЯНАО. Они прошли специальное обучение, сдали тест и экзамен на право сопровождать туристические группы», — пояснила директор «Центр познавательного туризма „Земля Лугуя“ Анна Брусницына.

Маршрут «Северной сказки» по Оби стартовал в Новосибирске и завершится в Тобольске. В Шурышкарском районе предусмотрены три остановки: село Мужи, деревни Ханты-Мужи и Новый Киеват. Туристы уже познакомились с районным центром и посетили парк-музей «Живун» в Ханты-Мужах, где смогли приобрести сувениры. На обратном пути путешественники побывают в деревне Новый Киеват. В текущем летнем сезоне теплоход выполнит восемь рейсов по маршруту. В прошлом году их было семь — тогда Шурышкарский район посетили 634 туриста. Организация комфортных и безопасных путешествий по России реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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В ЯНАО прибыл круизный теплоход «Северная сказка», совершивший в текущем году свой первый рейс с заходом в село Мужи. Об этом сообщили в администрации Шурышкарского района. «В этом году туристов встречают гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в департаменте экономики ЯНАО. Они прошли специальное обучение, сдали тест и экзамен на право сопровождать туристические группы», — пояснила директор «Центр познавательного туризма „Земля Лугуя“ Анна Брусницына. Маршрут «Северной сказки» по Оби стартовал в Новосибирске и завершится в Тобольске. В Шурышкарском районе предусмотрены три остановки: село Мужи, деревни Ханты-Мужи и Новый Киеват. Туристы уже познакомились с районным центром и посетили парк-музей «Живун» в Ханты-Мужах, где смогли приобрести сувениры. На обратном пути путешественники побывают в деревне Новый Киеват. В текущем летнем сезоне теплоход выполнит восемь рейсов по маршруту. В прошлом году их было семь — тогда Шурышкарский район посетили 634 туриста. Организация комфортных и безопасных путешествий по России реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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