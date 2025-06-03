Где в Ноябрьске найти вкусную и безопасную шаурму: проверка URA.RU

URA.RU провело гастро-рейд по шаурмичным Ноябрьска

03 июня 2025 в 20:28 Размер текста - 17 +

Где найти идеальную шаурму в Ноябрьске Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе На прошлой неделе Ноябрьск (ЯНАО) потрясла новость о закрытии одной из популярных шаурмичных после массового отравления более двадцати человек. Корреспондент URA.RU отправился в гастро-рейд по точкам, которые называют в числе лидеров продаж, чтобы проверить на себе: безопасна ли шаурма в Ноябрьске и где ее готовят вкусно. Закрытое кафе «Кебаб 89» Фото: Александр Коломиец В ходе проверки во всех заведениях был заказан стандартный вариант шаурмы с курицей, без добавления дополнительных ингредиентов. Для оценки использовались следующие параметры: свежесть используемых продуктов, степень сочности куриного мяса, гармоничность соусной составляющей, качество упаковки, а также санитарное состояние торговой точки. Кроме того, производился мониторинг ценовой политики — фиксировалась стоимость базовой порции. В список заведений Ноябрьска, подвергшихся проверке, вошли следующие популярные точки: 1. «Мясо на углях» Дзержинского улица, 12Б — стоимость шаурмы составляет 255 рублей; 2. «Шаурмастер» Улица Городилова, 2а — цена 265 рублей; 3. «Шаурма House» Улица Советская, 83 — 230 рублей; 4. «Doner Kebab» Улица Советская, 95 — 270 рублей. По итогам проверки средняя стоимость шаурмы в Ноябрьске достигла 255 рублей, что превышает аналогичные показатели в соседних регионах. Гастрономический рейд: оценки заведений «Мясо на углях» Цены в «Мясо на углях» Фото: Александр Коломиец Оформление: Блюдо было завернуто в плотную бумажную упаковку, протеканий не обнаружено. Состав: Внутри — кусочки курицы-гриль, свежие огурцы, помидоры и капуста. Добавление корейской моркови вызвало неоднозначную реакцию среди жителей города. Соус: Использован традиционный «белый» соус на основе йогурта, майонеза и чеснока, однако его консистенция оказалась излишне жидкой. Итог: Мясо получилось сочным, но вкус был заметно перебит остротой корейской моркови. Лаваш вскоре размок. Общая оценка — 7 из 10. «Шаурмастер» Состав: В качестве начинки используется куриное мясо, отличающееся повышенной жесткостью, что создает впечатление его неоднократного разогрева. Овощи — капуста, огурцы и помидоры — свежие, однако нарезаны очень мелко. Недостатки: Лаваш был подогрет в микроволновой печи, из-за чего приобрел резиновую текстуру — это распространенная практика, на которую неоднократно указывали в отзывах покупателей. Соус: В качестве соуса использованы кетчуп и майонез бюджетного сегмента. Итог: Вкусовой баланс блюда нарушен, а качество мяса вызывает сомнения. Оценка — 5 из 10. «Шаурма House» «Шаурма HOUSE» Фото: Александр Коломиец Особенностью заведения является приготовление блюд на глазах у покупателей в открытой кухне, что способствует повышению прозрачности процесса. В качестве начинки используется рубленый шашлык из свинины, что является нестандартным вариантом для классического рецепта, а овощи остаются свежими и хрустящими. Соус выполнен на основе томатов с добавлением зелени, благодаря чему получается легкий и освежающий вкус. По результатам тестирования данный вариант признан лучшим: мясо обладает выраженным ароматом дымка, а лаваш подрумянен на гриле. Общая оценка — 9 из 10. «Doner Kebab» «Doner kebab» Фото: Александр Коломиец Технологический процесс предусматривает нарезку мяса с вертикального гриля, что должно обеспечивать его сочность. На практике курица оказывается пересушенной, а количество овощей недостаточно. В составе соуса доминирует майонез. Итог: стоимость продукта не соответствует его качеству, вкусовые характеристики средние. Оценка — 6 из 10. Домашняя альтернатива: рецепт шаурмы от корреспондента URA.RU Разочаровавшись в части уличных вариантов, корреспондент решил приготовил шаурму дома. Рецепт адаптирован из проверенных источников . Ингредиенты для приготовления двух порций, примерная стоимость одной порции составляет 180 рублей. Куриное филе — 350 г. Для маринада: 50 мл воды, по 1 столовой ложке лимонного сока, оливкового масла и соевого соуса, 1 чайная ложка карри. Тонкий лаваш — 2 штуки. Овощи: огурцы 2 шт, помидоры 2 шт, капуста 150 г. Овощи используются свежими, нарезаются соломкой. Соус: сметана 100 г, йогурт 100 г, чеснок 3 зубчика, свежая зелень. Соус применяется вместо майонеза. Сыр — 100 г. Процесс приготовления: Мясо необходимо замариновать в течение 2–6 часов, после чего обжарить на гриле до появления золотистой корочки. Овощи нарезать тонкой соломкой. Все компоненты для соуса тщательно перемешать до однородности. Лаваш покрыть приготовленным соусом, затем равномерно распределить начинку и посыпать тертым сыром. Свернуть лаваш в форме конверта и обжарить на сухой сковороде до румяной корочки. Результат: Благодаря йогуртовому соусу блюдо получается особенно сочным, а мясо, маринованное с карри, придает насыщенный аромат. Домашний вариант обходится примерно на 30% дешевле уличного аналога и гарантирует свежесть используемых продуктов. Вывод Анализируя данные, полученные в ходе посещения различных точек общественного питания в Ноябрьске, можно сделать вывод, что каждое заведение отличается своими индивидуальными чертами и определенными преимуществами. Также домашнее приготовление шаурмы может стать достойной альтернативой для тех, кто предпочитает контролировать процесс и состав блюда самостоятельно. Вне зависимости от выбора, важно уделять внимание качеству используемых ингредиентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прошлой неделе Ноябрьск (ЯНАО) потрясла новость о закрытии одной из популярных шаурмичных после массового отравления более двадцати человек. Корреспондент URA.RU отправился в гастро-рейд по точкам, которые называют в числе лидеров продаж, чтобы проверить на себе: безопасна ли шаурма в Ноябрьске и где ее готовят вкусно. В ходе проверки во всех заведениях был заказан стандартный вариант шаурмы с курицей, без добавления дополнительных ингредиентов. Для оценки использовались следующие параметры: свежесть используемых продуктов, степень сочности куриного мяса, гармоничность соусной составляющей, качество упаковки, а также санитарное состояние торговой точки. Кроме того, производился мониторинг ценовой политики — фиксировалась стоимость базовой порции. В список заведений Ноябрьска, подвергшихся проверке, вошли следующие популярные точки: 1. «Мясо на углях» Дзержинского улица, 12Б — стоимость шаурмы составляет 255 рублей; 2. «Шаурмастер» Улица Городилова, 2а — цена 265 рублей; 3. «Шаурма House» Улица Советская, 83 — 230 рублей; 4. «Doner Kebab» Улица Советская, 95 — 270 рублей. По итогам проверки средняя стоимость шаурмы в Ноябрьске достигла 255 рублей, что превышает аналогичные показатели в соседних регионах. Гастрономический рейд: оценки заведений «Мясо на углях» Оформление: Блюдо было завернуто в плотную бумажную упаковку, протеканий не обнаружено. Состав: Внутри — кусочки курицы-гриль, свежие огурцы, помидоры и капуста. Добавление корейской моркови вызвало неоднозначную реакцию среди жителей города. Соус: Использован традиционный «белый» соус на основе йогурта, майонеза и чеснока, однако его консистенция оказалась излишне жидкой. Итог: Мясо получилось сочным, но вкус был заметно перебит остротой корейской моркови. Лаваш вскоре размок. Общая оценка — 7 из 10. «Шаурмастер» Состав: В качестве начинки используется куриное мясо, отличающееся повышенной жесткостью, что создает впечатление его неоднократного разогрева. Овощи — капуста, огурцы и помидоры — свежие, однако нарезаны очень мелко. Недостатки: Лаваш был подогрет в микроволновой печи, из-за чего приобрел резиновую текстуру — это распространенная практика, на которую неоднократно указывали в отзывах покупателей. Соус: В качестве соуса использованы кетчуп и майонез бюджетного сегмента. Итог: Вкусовой баланс блюда нарушен, а качество мяса вызывает сомнения. Оценка — 5 из 10. «Шаурма House» Особенностью заведения является приготовление блюд на глазах у покупателей в открытой кухне, что способствует повышению прозрачности процесса. В качестве начинки используется рубленый шашлык из свинины, что является нестандартным вариантом для классического рецепта, а овощи остаются свежими и хрустящими. Соус выполнен на основе томатов с добавлением зелени, благодаря чему получается легкий и освежающий вкус. По результатам тестирования данный вариант признан лучшим: мясо обладает выраженным ароматом дымка, а лаваш подрумянен на гриле. Общая оценка — 9 из 10. «Doner Kebab» Технологический процесс предусматривает нарезку мяса с вертикального гриля, что должно обеспечивать его сочность. На практике курица оказывается пересушенной, а количество овощей недостаточно. В составе соуса доминирует майонез. Итог: стоимость продукта не соответствует его качеству, вкусовые характеристики средние. Оценка — 6 из 10. Домашняя альтернатива: рецепт шаурмы от корреспондента URA.RU Разочаровавшись в части уличных вариантов, корреспондент решил приготовил шаурму дома. Рецепт адаптирован из проверенных источников . Ингредиенты для приготовления двух порций, примерная стоимость одной порции составляет 180 рублей. Куриное филе — 350 г. Для маринада: 50 мл воды, по 1 столовой ложке лимонного сока, оливкового масла и соевого соуса, 1 чайная ложка карри. Тонкий лаваш — 2 штуки. Овощи: огурцы 2 шт, помидоры 2 шт, капуста 150 г. Овощи используются свежими, нарезаются соломкой. Соус: сметана 100 г, йогурт 100 г, чеснок 3 зубчика, свежая зелень. Соус применяется вместо майонеза. Сыр — 100 г. Процесс приготовления: Мясо необходимо замариновать в течение 2–6 часов, после чего обжарить на гриле до появления золотистой корочки. Овощи нарезать тонкой соломкой. Все компоненты для соуса тщательно перемешать до однородности. Лаваш покрыть приготовленным соусом, затем равномерно распределить начинку и посыпать тертым сыром. Свернуть лаваш в форме конверта и обжарить на сухой сковороде до румяной корочки. Результат: Благодаря йогуртовому соусу блюдо получается особенно сочным, а мясо, маринованное с карри, придает насыщенный аромат. Домашний вариант обходится примерно на 30% дешевле уличного аналога и гарантирует свежесть используемых продуктов. Вывод Анализируя данные, полученные в ходе посещения различных точек общественного питания в Ноябрьске, можно сделать вывод, что каждое заведение отличается своими индивидуальными чертами и определенными преимуществами. Также домашнее приготовление шаурмы может стать достойной альтернативой для тех, кто предпочитает контролировать процесс и состав блюда самостоятельно. Вне зависимости от выбора, важно уделять внимание качеству используемых ингредиентов.