В Тюменскую реку выпустят полмиллиона деликатесных рыб

Тюменские власти планируют обогатить Туру полумиллионном особей сибирского осетра, который считается деликатесной рыбой. На реализацию проекта затратят порядка 50 миллионов рублей. Такие данные размещены на сайте госзакупок.
«Необходимо выполнение работ по выращиванию и обеспечению выпуска в установленный водный объект рыбохозяйственного значения молоди осетра сибирского. Количество особей: 153 948 и 329 768 экземпляров», — отмечено в сообщении.
Необходимость в проведении таких работ возникла из-за нанесенного местной природе вреда при выполнении работ по обустройству дамбы в районе улицы Мельникайте. Все работы будут выполнены до конца ноября 2025 года.
Ранее в Тюмени уже проводились подобные мероприятия. Рыб выпустили до 20 июля 2024 года, чтобы компенсировать вред биологическим ресурсам в Казанском, Викуловском, Ялуторовском и Ишимском районах.
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